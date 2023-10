Gabriela Chieffo in ospedale. L’ex Temptation in Turchia per un intervento. Come sta L’influencer si è recata a Istanbul insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara per sottoporsi a un’operazione di chirurgia plastica al seno. Non è la prima volta che ricorre a un “ritocchino”.

Gabriela Chieffo è in ospedale. L’ex concorrente di Temptation Island è volata in Turchia nelle scorse ore per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Al suo fianco, come sempre, anche il fidanzato Giuseppe Ferrara, che nella notte ha fatto compagnia alla Chieffo nella sua stanza d’ospedale. Stando a quanto lasciato trapelare dalla stessa Gabriela, non ci sarebbero motivi di salute alla base dell’operazione. La ragazza avrebbe infatti deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica al seno. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Gabriela Chieffo e l’operazione chirurgica in Turchia

È stata lei stessa ad annunciarlo ai suoi fan tramite social. Gabriela Chieffo è volata in Turchia, a Istanbul, per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato da tempo. L’ex concorrente di Temptation Island, che aveva partecipato al reality insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara, non si è però mossa dall’Italia per ragioni di salute, bensì per realizzare un desiderio che covava da tempo: quello di rifarsi il seno.

Dopo la notorietà guadagnata in tv, prima a Temptation e poi a Uomini e Donne – dove il 12 settembre scorso era avvenuta la fatidica proposta di matrimonio del compagno Giuseppe -, Gabriela si è sottoposta più volte a trattamenti estetici. Prima un filler alle labbra, poi altri "ritocchini" minori. E il tutto dichiarato apertamente ai suoi fan, senza vergognarsi per aver tentato di sentirsi meglio con il proprio corpo.

Ora Gabriela ha deciso di ritoccarsi anche il seno, e lo ha fatto affidandosi all’aiuto dell’amica e consulente in chirurgia plastica Chiara Battola. La Chieffo è così volata in Turchia, destinazione Istanbul, per la delicata operazione. Ai follower che le chiedevano spiegazioni, ha consigliato di seguire l’amica Chiara per tenersi aggiornati sulla situazione. E infatti sul profilo della Battola, puntualmente, sono apparse diverse stories che hanno documentato le varie tappe dell’operazione. E addirittura la consulente ha ripreso Gabriela nel momento in cui è stata eseguita l’anestesia completa, appena prima di entrare in sala operatoria.

Prima di addormentarsi, la Chieffo ha fatto appena in tempo a pronunciare una frase affettuosa. "Ti voglio bene Chiara", ha detto. Poi via sotto i ferri, mentre il futuro marito Giuseppe Ferrara è rimasto ad attenderla nella stanza d’ospedale, dove aveva trascorso con ansia la scorsa notte insieme a Gabriela. Adesso i fan dell’influencer non vedono l’ora che la loro beniamina si mostri in tutta la sua rinnovata bellezza. Il risultato non potrà che essere speciale.

