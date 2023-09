Gabriel Garko eroe del web dopo un salvataggio in autostrada: cosa ha fatto L’attore ha incontrato il cucciolo smarrito nei pressi di un autogrill e ha immediatamente deciso di prenderlo con sé e cercare poi i padroni.

Gabriel Garko, attore di successo, ha vissuto un’avventura da eroe per un giorno, salvando un cagnolino che si aggirava smarrito nei pressi di un autogrill sull’autostrada in zona Magliano Sabina, provincia di Rieti. Tutto è successo ieri, ed è stato lo stesso attore a raccontare il salvataggio sui social, utilizzando Instagram anche per rintracciare i proprietari del cucciolo. Ecco nel dettaglio cosa ha raccontato.

Gabriel Garko salva un cagnolino: il racconto

A raccontare la vicenda è stato lo stesso attore attraverso il proprio profilo Instagram. "Questa mattina in viaggio sull’autostrada A1 ho trovato questo cucciolo in autogrill, all’altezza di Magliano Sabina. Dopo aver chiesto a tutti i presenti, abbiamo capito che era solo… Non ha microchip, spero di ritrovare chi eventualmente l’ha smarrito", ha scritto Garko postando sul suo profilo una foto con il cucciolo.

Garko ha rivelato di aver visto il cagnolino tutto solo nell’area di sosta e di aver quindi deciso di avvicinarsi. L’attore lo ha poi preso con sé, gli ha dato acqua e cibo e lo ha subito portato dal veterinario per accertarsi che stesse bene. Purtroppo, non avendo il microchip potrebbe anche trattarsi di un abbandono, una piaga ancora troppo diffusa del nostro Paese.

L’appello social di Gabriel Garko: "Spero di trovare chi eventualmente l’ha smarrito"

Garko ha comunque deciso di postare la foto del cagnolino sui social sperando con tutto il cuore che non fosse stato abbandonato ma smarrito e che i proprietari potessero quindi riconoscerlo. In alternativa, la speranza era che, vedendolo sui social, qualcuno potesse decidere di adottare il cagnolino e diventare la sua nuova famiglia.

Pare che Garko, dopo la condivisione del posto in questione, abbia poi deciso di rimuoverlo, tanto che ora non risulta più visibile. Il perché non si sa, ma la speranza è che qualcuno abbia già riconosciuto il cagnolino smarrito.

Ad ogni modo, il gesto dell’attore nei confronti dell’animale è stato molto apprezzato nel web, perché purtroppo non tutti avrebbero avuto la dolcezza e sa sensibilità di fare la stessa cosa. Quando si trova un animale abbandonato o in difficoltà, prendersene cura o cercare di fare ciò che è nelle proprie possibilità (ad esempio chiamare l’associazione più vicina o le forze dell’ordine) dovrebbe essere il minimo ma, appunto, non sempre è così. Per questo il gesto dell’attore gli fa davvero onore e la speranza è che possa essere preso ad esempio da molte altre persone. Essere stato eroe per un giorno non avrà certo fatto differenza nella vita di Gabriel Garko, ma ha fatto una differenza enorme in quella di un animale indifeso.

