Corro da te

Gianni, uomo affascinante ma narcisista, è un imprenditore di successo con una lunga serie di conquiste alle spalle. La sua vita cambia quando, per un equivoco, incontra Chiara, una donna bella, brillante e sulla sedia a rotelle. Invece di chiarire l’equivoco, Gianni decide di fingersi anche lui su una sedia a rotelle per conquistarla, finendo però coinvolto più del previsto. La bugia iniziale lo metterà davanti a un bivio, costringendolo a fare i conti con se stesso e con il fatto che per la prima volta si sia davvero innamorato.

Corro da te va in onda stasera stessa, alle 21.00, su Cine 34.

