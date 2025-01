Francesco Totti 'risponde' a Ilary Blasi, la dedica tenerissima per Noemi e i figli. Cosa ha detto L’ex capitano della Roma risponde all’imminente uscita della serie sequel di “Unica” di Ilary Blasi pubblicando le foto della vacanza con i figli e la compagna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Francesco Totti si gode la sua ‘nuova’ famiglia. L’ex capitano giallorosso, infatti, sta trascorrendo le sue vacanze invernali ai Caraibi insieme a Noemi Bocchi e ai figli, con i quali ha trascorso il Capodanno e dato il benvenuto al 2025. Come raccontato indirettamente tramite le storie pubblicate sui social, Totti sta passando gli ultimi giorni di relax con le persone più importanti della sua vita, quasi a ‘rispondere’ all’imminente uscita della serie sequel di Unica di Ilary Blasi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Francesco Totti: la foto e dedica a Noemi Bocchi e ai figli

Dopo la chiusura di Ilary Blasi a una possibile riconciliazione con Francesco Totti ("La trovo tenera come cosa, ma non è possibile e neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora" ha dichiarato l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, facendo ovviamente riferimento al compagno Bastian Müller e Noemi Bocchi), l’ex capitano della Roma e la showgirl stanno seguendo ognuno le proprie strade in vista del divorzio. Totti – come anticipato – sta trascorrendo le vacanze invernali insieme alla sua ‘nuova’ famiglia, con la quale ha salutato il 2024 e passato il Capodanno tra le spiagge tropicali e le acque cristalline dei Caraibi. L’ex attaccante giallorosso ha deciso di spendere il maggior tempo possibile con le persone più importanti della sua vita: i figli Cristian, Chanel e Isabel e la sua compagna Noemi.

Tra le storie Instagram di Totti si possono infatti vedere alcuni scatti delle sue vacanze ai Caraibi insieme ai figli (con tanto di canzone e dedica "Grazie Mille" degli 883) e alla compagna (sulle note di "Tu Sei" di Eros Ramazzotti), prima di una foto in acqua solo con la piccola Isabel. Dopo due anni e mezzo di relazione con Noemi, insomma, le cose sembrano andare a gonfie vele e anche la nuova famiglia ‘allargata’ sembra essere sempre più unita intorno all’ex capitano giallorosso, che con le stories diffuse sui social potrebbe avere voluto ‘rispondere’ all’imminente uscita della serie sequel di Unica di Ilary Blasi. Dopo il racconto della dolorosa separazione dal marito – vero e proprio boom su Netflix lo scorso anno – infatti, l’ex letterina parlerà senza filtri della sua ‘nuova’ vita nella nuova produzione Ilary. La serie vanterà anche guest star d’eccezione (come Federica Sciarelli, Michelle Hunziker e Nicola Savino) e sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 9 gennaio 2025.

