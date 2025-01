Francesca Sofia Novello, chi è la compagna di Valentino Rossi: la gaffe di Amadeus a Sanremo e il lavoro da modella E' nata Gabriella, la secondogenita del campione di Moto Gp e della modella: tutto quello che c'è da sapere sulla sua compagna di vita e madre delle sue figlie

Valentino Rossi è diventato oggi, 5 gennaio, papà bis. Dopo la piccola Giulietta infatti, la compagna Francesca Sofia Novello ha dato alla luce la secondogenita Gabriella. La famiglia del campionissimo di moto gp quindi, si allarga, e l’amore con la sua compagna continua a gonfie vele. Ma chi è la compagna di Valentino Rossi e madre delle sue due bambine? Scopriamo di più su Francesca Sofia Novello, la modella lombarda che ha conquistato il cuore del motociclista italiano più vincente della storia.

Francesca Sofia Novello mamma-bis, chi è la modella che ha conquistato Valentino Rossi

Lombarda di Arese, classe 1993, ancor prima di conquistare il diploma di liceo scientifico, la giovane Francesca Sofia Novello muove i primi passi nel mondo della moda. Nel 2016 lavora come "ombrellina" per il Leopard Racing Team sul circuito della Moto gp, e proprio mentre è impegnata sul paddock avviene l’incontro, che poi si rivelerà "fatale" con Valentino Rossi. Il campione di motociclismo e l’ombrellina, una coppia che appare naturale ma anche destinata a durare poco, e invece, ecco lì lì, sul loro profilo Instagram oggi, a condividere con i follower la gioia per una famiglia che si allarga con l’arrivo di una nuova bimba.

Francesca Sofia Novello, d’altronde, da quel 2016, ne ha fatta di strada. Si è affermata come modella e ha fatto capolino anche in tv. L’esordio in una trasmissione di Piero Chiambretti, intitolata Chiambretti Supermarket.

A darle però la grande notorietà televisiva, è sicuramente la sua partecipazione come co-conduttrice di una delle serate di Sanremo 2020. Una partecipazione segnata anche dalla clamorosa gaffe di Amadeus che, in conferenza stampa presentò la modella introducendola con la frase "l’ho scelta perché è molto bella e vedevo che ha la capacità di stare accanto a un grande uomo stando un passo indietro". Il ritratto di una perfetta valletta muta più che di una co-conduttrice, non certo lusinghiero per la compagna di Valentino Rossi, che invece ha seppe reggere molto bene la presenza su un palco che fa tremare conduttori e conduttrici ben più navigati, come quello dell’Ariston.

E, a proposito di musica e video, la compagna di Valentino Rossi ha poi preso parte al video clip de L’Allegria, il brano di Gianni Morandi, che è stato girato a Tivullia, nel ranch dove vive con il campione e la loro famiglia. Oggi Francesca Maria Novello ha affiancato il lavoro di modella con quello di creatrice di una sua linea di costumi e il suoi quasi 700mila follower su Instagram la rendono, di fatto, anche una influencer. Di certo, al momento, l’impegno maggiore è quello familiare, come mamma di Giulietta, nata nel 2022 e della nuova arrivata Gabriella.

