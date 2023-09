Ascolti tv: Belve riparte fortissimo (e raddoppia), Pino Insegno affonda Il talk show di Francesca Fagnani è tornato col botto, mentre Il Mercante in Fiera è crollato. Bene anche Berlinguer su Rete 4, Matano stravince su Merlino.

Quella di martedì 26 settembre è stata una giornata ricca di sorprese, tanto in positivo quanto in negativo, per le principali reti televisive, e in particolare per Rai 2. Stiamo parlando dei dati di ascolto registrati soprattutto in prima serata e nell’access prime time, nei quali il secondo canale della tv di Stato ha ottenuto rispettivamente un enorme successo e un sonoro flop.

Ascolti tv, il boom di Belve e il flop del Mercante in Fiera

I titoli in questione sono Belve e Il Mercante in Fiera. Il talk show di Francesca Fagnani, che dallo scorso anno è stato promosso al prime time, è ripartito col botto. Il programma ha infatti fatto registrare una media del 10% di share, raggiungendo quindi la doppia cifra fin dalla prima puntata e raddoppiando i numeri rispetto all’esordio della passata stagione (la prima puntata aveva registrato il 4,5%). D’altronde, c’era da aspettarselo: negli ultimi anni Belve ha attirato una sempre maggiore attenzione da parte del pubblico, e la curiosità suscitata dai primi ospiti di questa nuova stagione ha sicuramente contribuito ad accrescere a dismisura i dati di ascolto. Per quanto riguarda Il Mercante in Fiera, invece, bisogna segnalare un importante flop di Rai 2. Il game show di Pino Insegno, che ha debuttato lunedì 25 settembre, sembra infatti non convincere gli spettatori: dopo un esordio al 3,4%, ieri sera gli ascolti sono crollati fino al 2%. Non esattamente il risultato sperato per Pino Insegno, soprattutto dopo le innumerevoli polemiche che l’hanno coinvolto dopo l’annuncio del suo ritorno in Rai. Siamo, tuttavia, soltanto all’inizio: soltanto con il passare delle settimane sapremo con certezza se il trend di questi giorni verrà confermato o se, al contrario, il nuovo game show riuscirà a conquistare il pubblico.

Gli ascolti del 26 settembre

Per quanto riguarda la giornata di ieri, ci sono altri dati che vale la pena sottolineare. A vincere la sfida degli ascolti, per la prima serata, è stata Morgane – Detective geniale su Rai 1: la fiction francese ha ottenuto una media del 14,7%, ottenendo il primo posto della serata senza però registrare numeri del tutto soddisfacenti (nulla a che vedere, per esempio, con l’esordio di Imma Tataranni 3, che lunedì ha registrato il 27,1%). Su Rai 2, il già citato Belve è riuscito ad avvicinarsi addirittura a Canale 5, che con Fast&Furious ha ottenuto l’11,1%. Importanti, invece, i dati di È sempre Cartabianca: Bianca Berlinguer su Rete 4 è arrivata al 6,6%, tallonando Giovanni Floris e il sui DiMartedì su La7, che ha totalizzato il 6,9%. Non si può parlare di ascolti senza osservare anche l’andamento delle trasmissioni del daytime: se La Volta Buona di Caterina Balivo continua a restare ferma al 12,2%, Rai 1 stravince la sfida del pomeriggio con La Vita in Diretta di Alberto Matano, che con il 20,5% di share ha affossato ancora una volta Myrta Merlino e il suo Pomeriggio 5, fermo al 13,7%.

