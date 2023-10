Flavio Briatore è la nuova scommessa di Tele-Meloni: The Apprentice torna in tv L'imprenditore ha annunciato, tramite un video pubblicato su Instagram, il grande ritorno del suo talent show che sforna i nuovi imprenditori.

Se da un lato la cosiddetta Tele-Meloni deve fare i conti con alcuni importanti flop, dall’altro la nuova dirigenza della Rai sta tentando il tutto e per tutto per portare sul piccolo schermo novità e grandi ritorni. Parlando di volti noti che potrebbero fare il loro ritorno in televisione, la notizia che ha iniziato a circolare nelle ultime ore potrebbe lasciare qualcuno a bocca aperta: la Rai di Giorgia Meloni ha ufficialmente dato il benvenuto a Flavio Briatore, che proporrà una nuova edizione del suo talent show The Apprentice.

Flavio Briatore sbarca in Rai: l’annuncio social

Era il lontano 2012 quando Flavio Briatore faceva il suo esordio in qualità di conduttore con The Apprentice, talent show in onda per due stagioni (fino al 2014) sulle reti Sky. Ora è proprio lo stesso imprenditore a far sapere di essere pronto per il grande ritorno, questa volta però su Rai 2. Briatore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, nel quale annuncia che tornerà a vestire i panni del "Boss" nella nuovissima edizione dello show che eleggerà il miglior candidato a diventare un imprenditore. "Ragazzi, dopo più di 10 anni ritorna The Apprentice", racconta Flavio Briatore nel video. "Vi ricordate la trasmissione dove dicevo "Sei fuori!" e io ero il Boss? Sarò ancora il Boss". L’imprenditore rivela poi alcuni dettagli sulla nuova edizione del suo programma: "Se avete tra i 19 e i 35 anni e volete partecipare, dovete inviare il vostro curriculum a theapprenticeitalia@fremantle.com". Nel corso del video, Briatore spioega anche che la nuova stagione di The Apprentice andrà in onda nella primavera 2024 sulle reti Rai, e più precisamente su Rai 2. "Vi aspetto: chi non manda il curriculum è fuori!", conclude.

Una notizia che nessuno si aspettava, ma che ora è diventata realtà: Flavio Briatore debutterà come conduttore Rai. Negli ultimi mesi, l’imprenditore è stato spesso al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni sul Governo di Giorgia Meloni: in alcune circostanze ha aspramente criticato l’operato della premier, mentre in altre ha lodato il suo lavoro definendola addirittura "una fuoriclasse". Sarà dunque per il suo appoggio (anche se non sempre costante) che Tele-Meloni ha voluto concedergli uno spazio tutto suo su Rai 2? La domanda, in effetti, sorge spontanea. Ora, però, non resta che rimanere in attesa della primavera 2024 per scoprire se questa nuova scommessa della Rai porterà buoni risultati o se, al contrario, sarà segnata dallo stesso destino di altri conduttori fortemente voluti dalla nuova dirigenza, e che non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative.

