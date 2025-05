Elisabetta Gregoraci, rivelazione su Briatore: “Dormiva, ho usato il suo dito per leggere i messaggi” La conduttrice e showgirl si è raccontata a cuore aperto rivelando anche lati inediti della sua vita privata e del rapporto con lo storico ex: le sue parole.

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl e conduttrice attualmente impegnata con lo show comico di Rai2 Audiscion insieme a Gigi e Ross, nonché ex compagna storica di Flavio Briatore, si è raccontata in una lunga intervista a cuore aperto tra le pagine del Corriere della Sera. Tra momenti felici e altri più difficili, opportunità mancate e nuove consapevolezze, Elisabetta ha rivelato anche lati inediti della sua vita privata, del rapporto con l’ex e della difficile separazione dal figlio Nathan Falco, attualmente in Svizzera per proseguire gli studi. Ecco nel dettaglio cosa ha raccontato.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con l’ex Briatore: "Dormiva, ho preso il suo dito per leggere i messaggi"

"Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi", ha raccontato Elisabetta Gregoraci al Corriere della Sera parlando dei tanti anni passati con Flavio Briatore e dei momenti di gelosia che certamente non sono mancati. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti ed è proprio Elisabetta a sottolineare l’enorme affetto che ancora li unisce. "Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio. Ci vogliamo molto bene. Quando è stato male e l’hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo".

Nonostante il desiderio di tantissimi fan, Elisabetta ha escluso la possibilità di tornare con l’ex marito Flavio Briatore: "Stiamo bene così, siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo, dovremmo fare un format tv tipo Casa Vianello", mentre rispetto alle tante critiche ricevute in passato da chi metteva in discussione la loro reale relazione, la Gregoraci ha risposto affermando: "Parlano della differenza d’età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi".

Elisabetta Gregoraci e la difficile lontananza dal figlio Nathan Falco

Negli ultimi anni, il figlio Nathan Falco, nato appunta dalla relazione tra la Gregoraci e Briatore, si è trasferito in Svizzera per proseguire gli studi, e mamma Elisabetta ha rivelato di aver sofferto molto per questo allontanamento. "Ho accusato il distacco. Quando mi dice che mi ama mi sciolgo. Ora meno, però mi manda cuoricini rossi, è tanta roba. Io gli scrivo lettere, voglio che gli restino dei ricordi. Detesto i figli di papà, lui è molto educato. In Kenya abbiamo casa, l’ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici, ci tengo a fargli capire che è un privilegiato".

