Il Volo - Tutti per uno, tutti gli ospiti dell'evento speciale di stasera, organizzato dal trio musicale

Il Volo ha trasformato Palazzo Te di Mantova in uno spettacolo avvolgente in cui arte rinascimentale e musica contemporanea si fondono senza soluzione di continuità, immergendo il pubblico in un’esperienza multisensoriale. Tra antichi affreschi fatti dialogare con proiezioni e luci sincronizzate, una scenografia meccanica ha scandito i cambi d’epoca, mentre alcuni spettatori sono stati coinvolti suonando strumenti come liuto e ghironda. Sul palco si sono avvicendati nomi di peso, da Placido Domingo, protagonista di un intenso duetto su Tosca, a Giorgia con un medley orchestrale, passando per Fiorella Mannoia e Mario Biondi che hanno arricchito la serata di soul e suggestioni profonde. A queste presenze si sono aggiunti tanti altri ospiti, dal mondo del pop contemporaneo all’opera, senza tralasciare momenti di ironia grazie a interventi di Enrico Brignano e Giorgio Panariello. Lo speciale, di 150 minuti in prima visione su Canale 5, proprio stasera alle 21:35, andrà poi in versione ridotta su Italia 1 e una sintesi su RTL 102.5. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

