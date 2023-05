Filippa Lagerbäck sulla malattia di Daniele Bossari: "Basta tabù" La conduttrice ha parlato del periodo più buio della vita del marito, che nel 2022 ha scoperto di avere un tumore alla gola: "Ci siamo tenuti per mano".

Fonte: Instagram @filippalagerback

Quella formata da Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari è una delle coppie più solide dello showbiz italiano, e da più di 20 anni i due conduttori sono innamoratissimi. Un amore, il loro, che ha superato non poche difficoltà: su tutte la malattia di Bossari, che nel 2022 ha rivelato di aver avuto un tumore alla gola e alla lingua. Oggi, a poco meno di un anno di distanza, la moglie ha parlato di quel periodo buio della loro vita.

Filippa Lagerbäck parla della malattia del marito

Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, durante la quale Filippa Lagerbäck ha deciso di parlare senza filtri del periodo difficile che il marito ha affrontato lo scorso anno, ma anche di come lei abbia fatto il possibile per aiutarlo senza mai dagli mancare il suo prezioso sostegno. "Lo abbiamo affrontato tenendoci per mano, perché se la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza", ha rivelato la conduttrice. La quale ha sempre saputo, in cuor suo, che il marito avrebbe superato anche l’ostacolo più difficile: "Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati".

Lagerbäck ha anche voluto lanciare un messaggio molto importante a tutti coloro che si stanno confrontando con la stessa esperienza: "Il cancro è ancora un tabù, e non dovrebbe. Vogliamo essere sostenuti dagli amici e dai parenti quando siamo in crisi? Allora non dobbiamo vergognarci di una cosa tanto devastante come la malattia. Parliamone, e diamo modo a chi ci vuol bene di starci vicino". Per fortuna, la famiglia Bossari ha potuto contare su un team di medici esperti e su un approccio – per quanto possibile – positivo: "Abbiamo voluto vivere pienamente e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. "Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi", ci hanno detto dall’ospedale. Sono molto grata per questo approccio". Infine, Filippa Lagerbäck ha rassicurato tutti, raccontando che ora Daniele Bossari si trova in condizioni decisamente migliori: "Sta bene grazie, è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase "guarito definitivamente" passano anni".

