Fedez, il tatuaggio in casa suscita sgomento tra i fan: il motivo Continua a far parlare di sé il rapper pubblicando un video alquanto bizzarro sui social di un tatuaggio fatto in casa: i follower sono rimasti basiti.

Torna di nuovo a far parlare di sé Fedez dopo il Festival di Sanremo, questa volta a causa di un tatuaggio fatto in casa. Il rapper ha condiviso nelle sue storie di Instagram un video in cui si mostra ai fan davanti al pc mentre si fa tatuare l’enorme disegno che poi condivide come foto sempre sui social. Non sono mancate le polemiche dei fan anche per questo gesto dell’ex di Chiara Ferragni.

Fedez si fa tatuare nella sua abitazione: lo sgomento di alcuni fan

Nonostante il fatto che gli utenti del web si siano sbizzarriti per quanto riguarda la modalità del tatuaggio, fatto in casa, qualcuno ha ipotizzato che Fedez abbia usato questa mossa per attirare su di lui l’attenzione. Infatti dopo il successo della canzone di Marco Masini Bella stronza rivisitata e di Battito per il rapper è arrivato il momento di produrre nuova musica. Giorni fa infatti ha condiviso dei versi della sua nuova canzone sui social. Ha condiviso anche un nuovo dettaglio dopo aver citato Shiva, Sfera e Boro Boro, ovvero ha parlato di un amore fasullo iniziato solo a scopi lavorativi. Tanti hanno già pensato che il riferimento sia stato alla sua ex Chiara Ferragni, che lo avrebbe fatto molto soffrire. Potrebbe voler mostrare un lato della storia non ancora messo in evidenza da nessuno dei due. Ma le strade dei due sembrano ormai essere divise, con l’imprenditrice digitale che vive ormai da tempo una storia con Giovanni Tronchetti Provera.

La frase misteriosa del rapper condivisa sui social

Ai follower non è sfuggita un’altra frase in una diversa storia su Instagram in cui il rapper ha scritto: "E poi chiudo gli occhi quando mi dai un bacio/Perché il tuo sguardo mi mette a disagio/Mi hai fatto male come ho fatto io/Forse dovrei denunciarti per plagio". Non si capisce a chi siano dedicati questi versi. Molti hanno ipotizzato potrebbe trattarsi di Clara, la collega cantante con cui Fedez è stato avvistato di recente. Ma i più scettici pensano che tra i due ci sia soltanto un’amicizia o forse una possibile collaborazione lavorativa. Nessuna strada è quindi esclusa per il rapper che non ha mai avuto problemi nel mostrarsi insieme a bellissime figure femminili. I fan però rumoreggiano da giorni e sarà magari questo che Fedez vuole per aumentare l’hype su di lui in attesa dell’uscita della nuova canzone e di altri suoi progetti musicali e lavorativi.

