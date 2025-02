Valerio Scanu, crollo e lacrime in tv per 'colpa' di Fausto Leali e Antonella Bucci. Mara Venier reagisce così Nel corso della puntata di Domenica In, è stato ospite Valerio Scanu, che si è visibilmente emozionato dopo aver ascoltato Fausto Leali e Antonella Bucci: il motivo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nella puntata di oggi, 9 febbraio 2025, di Domenica In, Mara Venier ha accolto nel suo salotto diversi personaggi legati al Festival di Sanremo. Tra questi anche Valerio Scanu, vincitore della kermesse musicale nel 2010 con il brano Per tutte le volte che…, ed ex allievo della scuola di Amici, programma di Maria De Filippi, con la quale sembra che non sia proprio rimasto in buoni rapporti. Oltre a Scanu, anche Fausto Leali e Antonella Bucci. Tra una chiacchiera e una canzone, proprio questi ultimi hanno fatto piangere Scanu, che, improvvisamente, si è tanto emozionato da non riuscire a trattenere le lacrime. La conduttrice è accorsa per cercare di capire cosa fosse successo. Scopriamo il motivo.

Valerio Scanu in lacrime da Mara Venier: il brano Ti Lascerò lo fa emozionare

Tra gli ospiti presenti nella puntata odierna di Domenica In, ci sono stati Valerio Scanu, Fausto Leali e Antonella Bucci. Il focus della prima parte era interamente dedicato a Sanremo (che inizierà martedì 11 febbraio 2025). Mara Venier ha invitato ognuno di loro a cantare uno dei loro successi. E così, al turno dell’iconico Fausto Leali, il quale ha cantato il brano Ti Lascerò insieme ad Antonella Bucci, è successa una cosa che ha un po’ agitato le acque. Improvvisamente, infatti, Scanu si è lasciato andare a un pianto profondo. Nel vedere le sue lacrime, la conduttrice si è avvicinata lui e ha cercato di capire se fosse successo qualcosa. L’ex allievo di Amici ha spiegato come quella canzone gli riportasse alla mente alcuni ricordi importanti, legati in particolare alla sua famiglia e che non torneranno più. Queste le sue parole:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ogni volta che Fausto canta questo brano, mi riporta a momenti della mia vita che non torneranno più. Lo cantavano sempre i miei genitori, anche in maniera scherzosa. Mi fa pensare a loro, ai momenti che abbiamo vissuto insieme e che purtroppo non posso più rivivere

Parole toccanti, che hanno emozionato non solo il pubblico in studio ma anche i telespettatori di Rai 1. Probabilmente, il giovane si riferiva al ricordo della perdita del padre, avvenuta qualche anno fa, ma che ancora oggi fa tanto male.

Il duetto inaspettato a Domenica In: Valerio Scanu, Fausto Leali e Antonella Bucci cantano insieme

Mara Venier ha cercato di confortare Scanu e, per alleggerire un po’ la tensione, ha proposto un’idea che è stata ben accolta: far cantare Valerio insieme a Leali e a Bucci, proprio sulle note di Ti Lascerò. Il ragazzo si è alzato e si è unito a loro. Dopo l’esibizione, per scherzare, Scanu si è proposto come corista per Leali per il suo prossimo tour: "Fausto, dovresti portarci in tour con te. Io e Antonella siamo pronti!"

Potrebbe interessarti anche