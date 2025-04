Fabrizio Corona, la casa super lussuosa nel cuore di Milano con palestra, terrazzo e 10 televisori L'ex re dei paparazzi vive in un grande loft con Sara Barbieri e il piccolo Thiago, tra arredamenti di design e tanto verde.

Ormai da settimane non si parla che di lui, tra profezie, pettegolezzi e rivelazioni choc sui vari vip di turno. Lui è Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi tornato in auge con i suoi canali social da dove spiffera a destra e manca le sue verità sullo showbiz e non solo. La curiosità sulla vita del fotografo siciliano è sempre stata molto alta, sin dai suoi esordi affianco a Lele Mora, poi i problemi con la giustizia, il matrimonio turbolento con Nina Moric, i vari flirt e ora la sua nuova relazione con Sara Barbieri, con cui è diventato di nuovo padre del piccolo Thiago. Tutti e tre insieme vivono a Milano, in un grande appartamento nel cuore della città, tra lusso e comodità.

La casa di Fabrizio Corona, un loft a Milano con terrazzo e palestra

Fabrizio Corona, Sara Barbieri e il piccolo Thiago vivono a Milano in un grande loft nel cuore della città. L’appartamento si trova al piano terra di un edificio storico, ha un ingresso indipendente e al suo interno è diviso su più livelli. Il pavimento è ricoperto da parquet chiaro e nel grande salone dominano i divani in diverse tonalità, dal tortora alla chaise longue in velluto verde salvia. Tantissimi libri, quadri, foto, e copertine di giornali di moda appesi sulle pareti, mentre i diversi angoli della casa sono collegate piante da interno che rendono l’ambiente più familiare e caldo. Dal salone, inoltre, si possono ammirare le grandi vetrate che danno sul terrazzo privato della dimora, pieno di verde e con grandi mura alte che garantiscono la privacy. Sempre nella zona giorno, una tavolo da pranzo formato maxi sormontato da lampade a sospensione di design. Infine, nella casa di Corona, non può mancare un ufficio, dove pare siano appesi circa dieci televisori, e una mini palestra dove potersi allenare in tutta tranquillità. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

