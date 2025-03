Corona risponde alle accuse di Fedez: "Notizie divulgate contro la sua volontà? La puntata l'ha vista prima" L'ex agente dei paparazzi risponde alle accuse dietro l'ammonimento ottenuto dal rapper, e lancia nuove bordate

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Continua il botta e risposta al veleno tra gli ex compagni di merende Fedez e Fabrizio Corona. Dopo l‘ammonimento chiesto e ottenuto dal cantante nei confronti dell’ex agente di fotografi, ora è Corona a rispondere alle accuse, svelando che le "notizie" rivelate sul matrimonio di Fedez durante la prima puntata del suo format social, non sarebbero state solo frutto della sua abilità nel trovare scoop, ma molto più agevolmente, secondo quanto afferma Corona, di un presunto accordo con il diretto interessato. "Negli ultimi mesi mi ha chiamato 7000 volte, mi ha dato 7000 notizie, mi ha chiesto di pubblicare le cose", dice oggi Corona in una diretta social.

Corona contro Fedez: la risposta all’ammonimento

Nella stessa diretta, Corona parla dell’ammonimento nei suoi confronti, chiesto e ottenuto da Fedez. Il rapper infatti, tramite i suoi legali, si era rivolto alla Questura di Milano, chiedendo il provvedimento contro Corona per "ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private". Il cantante infatti definisce "falsità" le rivelazioni che lo riguardano oggetto dello show social di Corona, e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una rivelazione che hanno fatto scattare l’ira e la richiesta al Questore di Fedez è quella riguardante la sua presunta telefonata, il giorno in cui si sposava con Chiara Ferragni ad Angelica Montini. Una rivelazione che, secondo il cantante: "getta pesantissimo discredito sulla mia figura di marito e padre".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dell’ammonimento e delle accuse che ci sono dietro ha appunto parlato oggi Corona sui suoi social: "Mi è arrivato un ammonimento. Si dice che ho un comportamento persecutorio e che ho divulgato contro la sua volontà i documenti della sua vita privata".

Poi aggiunge, in riferimento alle sue "rivelazioni" sul matrimonio e corna tra i Ferragnez, fatte sul suo programma social: "Anche la puntata l’ha vista prima (Fedez) e mi dice: non dire che ti ho dato io i messaggi, lo dice a me al mio braccio destro". E aggiunge: "Io mi sono preso la merda e invece l’ho sdoganato. Se la critica lo ha acclamato (?) è grazie a me. Perché tu dal momento che decidi di fare una contronarrazione nei miei confronti con lo youtuberino, e mi chiami cinquanta volte per chiedermi di non pubblicare niente, poi dopo pubblichi il tuo video e mi dai dell’infame…questa non è la Kings League dove tiri col piede sinistro fumando la svapo, questa è la Champions League e ci gioco solo io".

Naturalmente, non sorprenderà sapere che, per chi volesse saperne di più di questa rissa mediatica ormai sfuggita di mano e soprattutto avere le prove di queste parole, non rimane che continuare a seguire l’ex agente di paparazzi e mettere mano al portafogli, accedendo ai suoi contenuti a pagamento.

Potrebbe interessarti anche