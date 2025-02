Chiara Ferragni, Corona senza freni: "Ha tradito più volte". Poi la verità sul Pandoro Gate: "Era soggiogata" Con tanto di nomi e cognomi, l'ex re dei paparazzi ha sganciato una nuova bomba sulla vita dell'imprenditrice digitale.

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Fabrizio Corona ha sganciato una nuova bomba, con le sue personalissime verità, su Chiara Ferragni e i suoi (presunti) tradimenti. A nulla pare essere servita la diffida dei legali dell’influencer: "L’avvocato di Chiara Ferragni mi ha diffidato perché avevo firmato un contratto e patto di riservatezza. In quel patto di riservatezza ci sono 11 violazioni, che io ho iniziato a infrangere già da febbraio 2024, allora perché mi querela solo prima della registrazione della puntata? Si chiama ‘querela intimidatoria'", ha spiegato Corona all’inizio del nuovo episodio del suo Falsissimo, online da ieri su YouTube.

E non è servito neanche il disperato tentativo di Fedez, che aveva chiesto al fotografo di non mandare in onda ‘le verità sui tradimenti‘ dell’ex moglie: "Lunedì è uscita la puntata e martedì mattina mi ha chiamato Fedez. La sua voce era distrutta e mi dice ‘Vieni a casa mia, ti devo parlare. Alle 18, ma entra da dietro’. Vado da lui e lo trovo avvolto da una coperta nera, comincia a piangere. Erano lacrime vere, ma non erano per la situazione di mer*a in cui si era ritrovato. Lui non ce l’aveva con me. Ma lui aveva un obbligo, rispettare il valore della famiglia e mi fa una richiesta: ‘Basta che non parli dei tradimenti di Chiara, non fare il video dove spu**ani lei'", le parole di Corona spiegando che, dopo aver visto il rapper in quello stato, aveva quasi pensato di non fare la puntata di Falsissimo su Ferragni, salvo poi ricredersi dopo aver saputo che l’influencer era stata rinviata a giudizio nel caso del Pandoro Gate.

Corona, la bomba su Chiara Ferragni: "Ha tradito più volte e non solo con Achille Lauro"

Spiegate le sue ragioni sul perché ha poi deciso di andare comunque in onda con la puntata di Falsissimo dedicata ai presunti tradimenti di Chiara Ferragni, Fabrizio Corona è entrato nel vivo del gossip (di questo ancora si tratta):

Succede che nelle storie d’amore con i figli, che due cogl***i e quindi si fanno le vacanze di gruppo. A un certo punto all’interno del gruppo si crea un’empatia, un piccolo fuoco è dentro di te e non vedi l’ora di consumarlo. E la prima occasione è buona: questo è successo a Chiara e Achille. La verità dei fatti è che Fedez un giorno è via, lei va ad una festa, gli dice che torna a casa, ma rimane quella notte e consuma con Achille.

Il fotografo poi spiega come Fedez ha scoperto i tradimenti, ossia trovando messaggi cancellati di Chiara e pare che, a matrimonio finito, sia stata proprio lei a confessarlo: "Me lo ha detto Federico, lui mi racconta che la stessa Chiara, dopo la separazione, ammette che è stata con Achille. Ma perché fai fare la santarellina?". Infine, la rivelazione sul (sempre presunto) tradimento di Ferragni con Diego Naska, amico di Luis Sal e con cui Federico Lucia litigò un anno fa. E mentre Corona specifica che Naska ha negato tutto, lui invece ha avuto la conferma che voleva: "Fedez mi chiama per farmi promettere che non avrei fatto uscire il video su Chiara Ferragni e io gli dico: ‘Achille Lauro, Naska… non mi interessano’. E lui, inconsapevolmente, mi conferma tutto: ‘Non te l’ho detto io di Naska, come fai a saperlo?'".

Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, per Corona "Era soggiogata"

Per Fabrizio Corona Chiara ha un solo vero amore, il successo e il suo brand. L’ex re dei paparazzi, nel suo Falsissimo, ha voluto anche parlare di quando Fedez chiese spiegazioni all’influencer sul caso del Pandoro Gate: "Nel momento in cui scoppia l’inchiesta, lui glielo chiede seriamente: ‘Hai scritto tu le email al team Balocco?’ E lei gli mente". Per Corona quelle mail sarebbero state scritte da Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Ferragni: "Lei era plasmata e soggiogata dal circolino di Fabio Damato, quelle email non le ha mandate lei. Decidevano loro per lei. Ma se avesse detto la verità, avrebbe mandato a processo una persona che sa tutto della sua vita da 8 anni a questa parte e avrebbe potuto farla finire per sempre. Questo è il motivo per cui Chiara non l’ha incolpato, lei era schiava del circolino".

