Fabrizio Corona, super scoop e idea "Ballando": il re dello showbiz è tornato Continua il momento d’oro dell’ex paparazzo. Dopo il successo delle sue interviste a “Belve” e “Domenica In”, l’imprenditore potrebbe tornare in tv nel programma di Milly Carlucci.

Da quando è tornato in libertà, Fabrizio Corona si è ripreso di forza lo scettro di re incontrastato dello showbiz. L’ex paparazzo ha fatto registrare ascolti record prima a "Belve" con Francesca Fagnani, e poi con Mara Venier nel salotto di "Domenica In". Poi è arrivata la conferma del suo scoop clamoroso (già lanciato mesi fa) sulle scommesse sportive di Nicolò Fagioli. E adesso, a quanto pare, Corona avrebbe ricevuto un’offerta per partecipare a "Ballando con le Stelle" nel ruolo di ballerino per una notte. In Rai, però, fioccano i veti. Vediamo i dettagli.

Fabrizio Corona e la sua partecipazione a Ballando

Fabrizio Corona è tornato. Dopo la fine delle sue vicende giudiziarie, l’ex re dei paparazzi è riuscito a rilanciarsi alla grande con una serie di interviste tv di grande successo. È stato a "Belve" dalla Fagnani e poi da Mara Venier, a "Domenica In", e in entrambi i casi ha creato enorme scalpore con i suoi scoop e le sue indiscrezioni. Ora, stando a quanto riportato su Oggi dal giornalista Alberto Dandolo, Corona sarebbe pronto a ritornare sulla tv pubblica per un’altra ospitata di livello.

Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile approdo di Fabrizio alla corte di Milly Carlucci. A "Ballando con le Stelle" Corona potrebbe arrivare in veste di ballerino per una notte, ma pare che non tutti all’interno di Viale Mazzini siano d’accordo con questa eventualità. Stando a quanto riportato da Dandolo, diversi veti sarebbero stati opposti all’ingaggio di Corona. L’ex paparazzo può comunque contare sull’aiuto e supporto di un potente agente televisivo, che sta lavorando all’accordo. Ma al momento nulla di definitivo è stato deciso.

Lo scoop di Fabrizio Corona sul calcioscommesse

Nel frattempo, continua a tenere banco il clamoroso scoop sul calcioscommesse lanciato da Corona. Già diversi mesi fa, Fabrizio aveva puntato il dito contro il calciatore della Juve Nicolò Fagioli, dichiarando sul suo canale Telegram che l’atleta era affetto da una "clamorosa dipendenza" per il gioco d’azzardo. Ora che la notizia è stata confermata da tutti i giornali, l’ex paparazzo ha già lanciato una nuova "bomba" mediatica.

Questo pomeriggio, giovedì 12 ottobre, Corona ha infatti rivelato sui social il nome di altri due calciatori che a suo dire sarebbero coinvolti nel calcioscommesse. "Anche Tonali e Zaniolo scommettono. Alle 18 le prime prove sui calciatori coinvolti. Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi», ha svelato in un post pubblicato su Instagram e poi immediatamente cancellato.

Successivamente, il re dei paparazzi ha informato i suoi fan di essere in procinto di andare in Questura per essere ascoltato in qualità di persona informata sui fatti. Staremo a vedere se il suo scoop sarà tale o meno. Se anche questa ennesima notizia-bomba si rivelerà azzeccata, vorrà dire che allora è proprio vero. Fabrizio Corona è davvero tornato.

