Giacomo Urtis, frecciata al veleno a Fabrizio Corona: “Non me lo ricordo nemmeno” Ospite nella quarta puntata del talk show “Suite Selassié”, in onda su Cusano Italia Tv, il chirurgo dei vip ha lanciato una stilettata all’ex re dei paparazzi. Ecco tutti i dettagli.

Ieri sera Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, era tra gli ospiti in studio a "Suite Selassié", talk show di tendenza in onda su Cusano Italia Tv. Era stato invitato dalle tre conduttrici – Lulù, Jessica, e Clarissa Selassié – per affrontare il tema dei diritti LGTBQIA+ insieme alla drag queen Miss Priscilla Martin. Ma a rubare la scena, durante la diretta, è stato ben altro argomento. Nel corso del gioco-quiz "Indovina chi", infatti, Giacomo si è visto costretto a rispolverare la dibattuta questione del suo rapporto con Fabrizio Corna. E con una battuta fulminante ha liquidato in men che non si dica l’ex re dei paparazzi. Ecco tutti i dettagli.

Giacomo Urtis e la frecciata in diretta a Fabrizio Corona

Grazie a Giacomo Urtis la puntata di ieri sera di "Suite Selassié", talk show in onda su Cusano Italia Tv, è diventata una della più virali di sempre. Il motivo? La frecciatina inaspettata che il famoso chirurgo dei vip ha lanciato a una sua vecchia conoscenza, l’imprenditore Fabrizio Corona. Urtis era stato invitato in studio al fianco della drag queen Miss Priscilla Martin per discutere il tema dei diritti della comunità LGTBQIA+. Una questione importante, che però è passata decisamente in secondo piano man mano che la puntata è entrata nel vivo.

Il momento clou è arrivato quando le sorelle Selassié, conduttrici del programma, hanno deciso di "stuzzicare" Giacomo Urtis menzionando la sua presunta relazione con Corona. Fabrizio aveva negato ogni cosa, dichiarando a Dillingernews di avere solo preso in giro il chirurgo. E Giacomo, che non l’aveva presa benissimo, ha scelto di servire la sua vendetta nella diretta di ieri sera, davanti a migliaia di telespettatori.

Lo ha fatto durante l’iconico momento del quiz "Indovina chi", gioco in cui gli ospiti in studio sono chiamati a indovinare l’identità di un vip basandosi sugli indizi forniti dalle conduttrici. "È famosa anche per i suoi tira e molla e i suoi scandali", hanno allora suggerito le sorelle Selassié a Urtis. Giacomo ha azzardato: "Antonella Fiordelisi?". Ma le sorelle hanno proseguito. "Non è italiana…ha avuto a che fare con ballerini, cantanti, moto Gp". E poi, dato che la risposta giusta non arrivava, ecco svelato il misterioso nome: "Avete condiviso lo stesso uomo, è Belén Rodriguez!".

Il riferimento (per niente velato) a Fabrizio Corona ha fatto subito balzare sull’attenti Giacomo Urtis, che è scoppiato in una risata incontenibile. E ha poi concluso sferrando un vero colpo basso all’ex paparazzo. "Ah, ma non ce l’ho più in testa, non me lo ricordo nemmeno", ha sentenziato divertito. Come a dire: Fabrizio non è poi così memorabile come vorrebbe far credere.

