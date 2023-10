Fabio Fazio nel mirino di Gerry Scotti (e Fiorello rincara la dose). Cos’è successo Dopo l’ottimo debutto di “Che Tempo Che Fa” su Nove, l’ex conduttore Rai è stato oggetto di battute e velate “frecciatine” da parte dei due colleghi. Ecco tutti i dettagli.

Fabio Fazio ha debuttato, domenica sera, con il nuovo "Che Tempo Che Fa" sul canale Nove. Una prima volta segnata da ottimi ascolti (oltre il 10% di share), gonfiati però dal fatto che Discovery ha deciso di mandare in onda il programma in simulcast su tutti i suoi canali, compreso Real Time. E proprio a proposito di questo "trucchetto" si è espresso Gerry Scotti, che sempre domenica sera era in competizione con Fazio con il suo speciale "Caduta Libera – I Migliori". Il conduttore ha così lanciato una bella frecciatina all’indirizzo di Fazio, commentando con ironia sotto un post social. Come se non bastasse, poi, anche Fiorello ha rincarato la dose con una battuta irriverente sull’ex collega Rai. Ecco cos’è successo.

Fabio Fazio, il doppio affondo di Fiorello e Gerry Scotti

"Che Tempo Che Fa" ha debuttato su Nove domenica scorsa, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti: 2.005.000 spettatori e il 10.79% di share complessivo. Una bella rivincita per Fabio Fazio, che solo pochi mesi fa era stato allontanato dalla Rai senza troppe cerimonie. Va sottolineato, però, che il successo della prima puntata è stato raggiunto anche grazie a una "mossa" studiata per l’occasione dall’emittente Discovery. Il programma di Fazio è infatti andato in onda in contemporanea su tutti i canali della rete (compreso Real Time), cosa che ha ovviamente "gonfiato" i reali ascolti dello show.

E di questo piccolo "trucchetto" si è accorto anche Gerry Scotti, che sempre nella serata di domenica era impegnato nella conduzione di "Caduta Libera – I Migliori", in onda su Canale 5. Lo speciale ha totalizzato un ottimo 11,5% di share, e il risultato è stato celebrato con un post Instagram dal content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, Edmundo Conti. "Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori", ha esultato il dirigente, "il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana! Evviva!". E proprio sotto questo post è intervenuto Gerry Scotti, con un commento dal sapore di frecciatina nei confronti del "rivale" Fazio. "Pensa, su una sola rete!!!", ha sentenziato Gerry con sua la solita vena ironica.

Nel giro di poche ore, poi, anche Fiorello si è lanciato in una serie di battute "velate" all’indirizzo di Fabio Fazio. Questa mattina, nel corso della sua rassegna stampa "Aspettando Viva Rai2", in diretta su Instagram, lo showman ha commentato così un articolo che parlava della manovra del governo Meloni: "Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?". E poi, non contento, ha aggiunto la stilettata finale. "Sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti, piangevano tutti", ha scherzato Fiorello, "inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. ‘Il Cavallo e la Torre’ diventerà ‘Il mulo e la mansarda’; il ‘Tale e Quale Show’ sarà ‘Gli assomiglia giusto un pelino show’. Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo".

