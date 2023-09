Everything Everywhere All at Once: su Paramount+ il film che ha fatto incetta di Oscar Sbarca su Paramount+ la pellicola indipendente che ha rotto lo schema delle votazioni agli Oscar, collezionando 7 statuette. Tutti i dettagli sul film outsider

Everything Everywhere All at Once, il film che ha fatto incetta di Oscar nel 2022 (ben sette statuette vinte su 11 nomination tra cui miglior Film, miglior Regia, migliore Sceneggiatura Originale e migliore Attrice per Michelle Yeoh), sbarca oggi in streaming su Paramount+. La trama racconta di Evelyn Wang, un’immigrata cinese sulla cinquantina impegnata in una vita difficile e complicata, con poche soddisfazioni. La donna si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo, e scopre di essere parte di un disegno molto più grande di lei

