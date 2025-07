Qualcuno volò sul nido del cuculo, la serie tv è ufficiale: un personaggio importante al centro della trama Paul Zaentz, nipote di Saul Zaentz, produttore del film originale con Jack Nicholson, ha rivelato in un'intervista dettagli sulla serie in lavorazione

Qualcuno volò sul nido del cuculo sta per tornare sotto forma di serie tv spin-off. È quello che rivela in prima persona Paul Zaentz, nipote del produttore del film originale con protagonista Jack Nicholson e che 50 anni fa fece incetta di premi Oscar. La serie sarà narrata, questa volta, dal punto di vista del Capo Bromden, mantenendo quindi grande fedeltà con l’opera di Ken Kesey. Scopriamo assieme tutti i dettagli e dove vedere in streaming Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Nuova serie tv e nuovo punto di vista per lo spin-off di Qualcuno volò sul nido del cuculo

Era il 1975 quando Miloš Forman regalava ai cinema e agli spettatori americani uno dei drammi più incisivi dell’epoca: Qualcuno volò sul nido del cuculo, tratto dal romanzo di Ken Kesey. Sebbene il film sia rimasto nella storia per la performance straordinaria di Jack Nicholson e per aver portato a casa cinque statuette agli Oscar, non tutti sanno che Kesey non ne fu per nulla soddisfatto. Alla base del discontento dello scrittore c’è la volontà di Forman di mettere in secondo piano la figura di Capo Bromden, trascurandone la prospettiva narrativa originaria. Il gigante silenzioso, mezzo nativo americano, è infatti la vera coscienza del romanzo. Ora, a mezzo secolo di distanza, la serie tv spin-off promette di "rimediare" all’errore, rimettendo finalmente il Capo al centro del discorso.

"Ho appena firmato un accordo con la vedova di Ken Kesey per sviluppare una serie TV che racconterà la storia attraverso il punto di vista del Capo per la prima stagione" ha rivelato Paul Zaentz in prima persona. Nel film originale, Bromden era interpretato da Will Sampson, una figura imponente e muta. Che però nel libro muto non è affatto, ed è anzi osservatore lucido (per quanto tormentato dalle visioni) e profondamente cosciente del sistema oppressivo che lo circonda.

Il benestare della vedova Kesey

Il progetto vanta, poi, un imprimatur piuttosto importante. Zaetz, come accennato, ha il benestare della vedova Kesey. Si tratta di un importante segnale di coerenza e rispetto verso l’opera originale. Dopo il tentativo (non perfettamente riuscito) con la serie tv Ratched del 2020, con protagonista l’omonima infermiera dell’ospedale psichiatrico narrato nel libro, questa potrebbe essere la prima vera occasione per esplorare, senza filtri, la follia sistemica raccontata da Kesey con feroce lucidità.

Se volete recuperare Qualcuno volò sul nido del cuculo in streaming (e vi consigliamo di farlo, se non lo aveste mai visto), lo trovate disponibile a noleggio o in acquisto su Prime Video, Chili, YouTube, Rakuten TV, Apple TV e Google Play Film.

