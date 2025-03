L'Eredità, la Ghigliottina di Fernando stroncata dai social: "Non ci siamo" Mentre Fernando si prende il titolo di campione del game show di Rai 1, sul web scoppia l'ennesima polemica: "Sempre poco associabili le parole".

Dopo giorni in cui a L’Eredità hanno dominato i veterani, è ora di cambiare aria. Nella puntata di ieri, lunedì 3 marzo 2025, a prendersi lo scettro di campione del game show di Rai 1 è stato il debuttante Fernando da Catanzaro. Il concorrente, di professione panettiere, è riuscito ad approdare al Triello contro Giovanni e Marco, e poi contro quest’ultimo si è giocato l’accesso alla Ghigliottina ai Cento Secondi. Grazie al suo filotto vincente sul gong, il neo campione ha potuto così disputare la fase finale della partita con un montepremi potenziale di 175mila euro, sceso purtroppo a 21.875 dopo tre dimezzamenti.

Le cinque parole-indizio da legare tra loro con un unico lemma erano ‘Unità, Data, Segretario, Scala, Piano’ e, passato il canonico minuto di tempo per riflettere, Fernando ha provato a indovinare con il termine ‘Coda‘: "Non ne ho collegata nemmeno una sinceramente", ha detto con un filo di delusione prima di scoprire di non aver azzeccato. La risposta corretta era infatti ‘Produzione‘, soluzione che non ha trovato d’accordo quasi nessuno sui social, dove puntuale è scoppiata l’ennesima polemica.

Social contro la soluzione della Ghigliottina: "Sempre poco associabili le parole"

Ferdinando è il nuovo campione de L’Eredità. Il concorrente di Catanzaro, dopo aver giocato al Triello con i veterani Giovanni e Marco, e poi contro quest’ultimo ai Cento Secondi, è riuscito ad approdare alla sua prima Ghigliottina, senza però successo. Il panettiere, infatti, non ha saputo collegare i cinque indizi scelti dagli autori (Unità, Data, Segretario, Scala, Piano), rispondendo con ‘Data‘, invece della corretta ‘Produzione‘. Tanta la delusione per non aver saputo dare la soluzione esatta, cosa che anche i social hanno trovato parecchio difficile.

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, molti telespettatori hanno provato a indovinare. "Emergenza", "Misura", "Nazionale", "Reale", tante sono state le parole che hanno dato gli utenti, ma in pochissimi hanno azzeccato, scatenando l’ennesima polemica: "Produzione ci sta malissimo", "L’aveva presa qualcuno?", "Produzione?? Non ci siamo!! Sempre poco associabili le parole!! Ciao a tutti amici a domani, bravi chi ha indovinato!!", "Segretario di produzione, da dove viene?", "Mi sa che l’hanno indovinata in pochi al primo colpo".

