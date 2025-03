L'Eredità: Alice fa una strage alla Ghigliottina, Liorni criticato per un 'doppio senso'. Social nel caos: "Marco in affanno" Nella puntata dell'1 marzo 2015, Alice diventa la nuova campionessa, ma alla Ghigliottina non brilla e torna a casa con l'amaro in bocca: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 1 marzo 2025, Alice arriva alla tanto desiderata Ghigliottina dopo un Triello all’insegna dell’imprevedibilità con Giovanni e Marco, il vincitore della manche che poi si perde nell’ultimo quesito dei "100 secondi", cedendo quindi la possibilità di vincere il montepremi di 150mila euro alla sua avversaria perché suona il gong proprio quando entrambi danno la risposta errata e la mano di gioco passa nuovamente ad Alice. Ecco cosa è successo nella puntata dell’1 marzo 2025 de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 1 marzo 2025: cosa è successo da Marco Liorni

Una partita un po’ sottotono e priva di veri colpi di scena quella di sabato 1 marzo 2025 de L’Eredità, dove al Triello giungono Marco, grazie al primo parolone, Alice, che indovina il secondo parolone, e Giovanni, che ha già vinto 25mila euro alla Ghigliottina ed è il vincitore della sfida contro Chiara, l’ormai ex campionessa in carica. Durante tale scontro, quest’ultima fa una gaffe che non passa inosservata per quanto inaspettata, perché alla definizione "Silvio, attore italiano" risponde "Orlandi" al posto di "Orlando", perdendo poi molti secondi nel gran finale della sfida.

Una volta giunti al Triello, la prima domanda "pigliatutto" spetta ad Alice che punta al montepremi di Marco ma sbaglia la risposta ed è quindi costretta a cedere la metà della sua dote all’avversario. La seconda domanda "pigliatutto" invece è per Giovanni, che sfida Marco dicendo "mi dispiace scegliere lui come Alice, ma è decisamente più conveniente (40mila euro contro i 10mila di Alice, ndr)". Il concorrente però sbaglia la risposta e regala metà del montepremi a Marco. Alla fine, ai 100 secondi arrivano proprio Marco, che ha in dote ben 90mila euro, e Alice (ha 60mila euro), mentre Giovanni resta fuori dalla manche successiva per solo 10mila euro: indovina la domanda finale da 20mila ottenendo in tutto 50mila euro. Quindi il valore della Ghigliottina, sommando i soldi di Alice e Giovanni, è di 150mila euro.

Ai 100 secondi è Alice ad avere la meglio contro Giovanni e giungere alla Ghigliottina dopo una gara un po’ deludente, una sorta di partita di ping pong dove il gong suona nel momento in cui entrambi sbagliano la risposta all’ultimo quesito e per questo la mano di gioco torna al primo concorrente che ha fatto l’errore, quindi ad Alice. Quest’ultima, dopo ben 5 dimezzamenti alla Ghigliottina (non indovina nemmeno un indizio al primo colpo), trova le parole "Aereo", "Linea", "Terra", "Batteria" e "Gamba" e poi punta sul termine "Mezzo", con Liorni che, soffermandosi sui ragionamenti della nuova campionessa, chiede "Gamba in mezzo? Come colleghi le due parole?", suscitando l’ironia dei telespettatori sui social: "Gamba in mezzo, Liorni fa battute sconce", "Gamba di mezzo? Liorni…", "Son curiosa di sapere cosa aveva davvero pensato con gamba e mezzo (l’utente si riferisce ad Alice, ndr", "La gamba di mezzo, il ca**o". La parola corretta però è "Stacco". Il montepremi finale di 4,688 euro resta quindi nelle casse della Rai.

Le polemiche sui social

Poche le critiche sui social media, anche perché i telespettatori sono più interessati a giocare, ipotizzando le risposte corrette, più che a polemizzare sulla parola finale: "Stacco ci sta perfettamente, però con Gamba, rispetto alla spiegazione del conduttore, era anche qui più corretto l’abbinamento sportivo, peraltro in tutte le discipline che prevedono un salto", "Marco Liorni in affanno per spiegare questa arrampicata sugli specchi", "Stacco è imbarazzante", "Stacco?? Difficile stasera!!", "Stacco è proprio brutto brutto", "Stasera un po’ tirata, ma molto tirata", "No, vabbè, stasera era molto, ma molto astrusa!"

