L'Eredità, Ghigliottina sotto accusa sui social: "Non si può sentire". Cosa è successo nel game show Alessandro si è ripreso il titolo di campione ma non è riuscito a portarsi a casa il montepremi, mentre su X fioccava la polemica: "Con molta ma molta fantasia".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Continuano a scambiarsi l’un l’altro i campioni de L’Eredità. Nella puntata di ieri, giovedì 27 febbraio, è stato Alessandro a salire di nuovo sul podio del game show di Rai 1, spodestando Giovanni. Il concorrente milanese, di professione dirigente scolastico, è in gara da oltre una settimana e questa volta si è conquistato la Ghigliottina dopo aver affrontato il Triello contro Chiara, insegnante di sostegno, e il veterano Giovanni, esperto di arti marziali. Contro quest’ultimo, poi, Alessandro ha disputato il match dei Cento Secondi, e grazie al suo filotto vincente è approdato alla fase finale.

Qui il montepremi iniziale era di 180mila euro, dimezzato due volte fino ad arrivare a 45mila. Le cinque parole-indizio da collegare tra loro, invece, erano Bottone, Verde, Telecomando, Portatile e Libri. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, il campione ha scritto sul suo cartellino ‘Pollice‘: "Mi son fissato su due indizi, e non vorrei mi avessero sviato perché poi non mi sono venute in mente altre cose", ha spiegato a Marco Liorni, poco prima di scoprire che la risposta esatta era ‘Pila‘, soluzione ampiamente contestata sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alessandro ancora alla Ghigliottina ma per i social serviva troppa "Fantasia"

Da una settimana a L’Eredità continuano ad alternarsi i campioni veterani del gioco. Ieri, a sedersi per la sua ennesima Ghigliottina, è toccato ad Alessandro. Il concorrente originario di Milano, ma che vive a Padova con la sua famiglia, si è ripreso il titolo del game show ma non è riuscito ad azzeccare la soluzione del match finale. Il dirigente scolastico, infatti, non ha saputo collegare tra loro i 5 indizi (Bottone, Verde, Telecomando, Portatile, Libri), e ha dovuto dire addio ai 45mila euro di montepremi in palio. La risposta corretta era ‘Pila‘, mentre lui ha detto ‘Bottone’, e come al solito anche sui social c’è stato chi ha avuto da ridire sulla scelta degli autori.

Su X, dove ogni sera si accende un animato dibattito nel corso della puntata, i telespettatori hanno criticato la soluzione della Ghigliottina: "Sì ma ragazzi la pila del telecomando cioè con molta ma molta fantasia eh", "La pila verde non si può sentire", "Dal dizionario di riferimento degli autori, notoriamente il Treccani, la pila verde è quella senza mercurio, non quella ricaricabile".

Potrebbe interessarti anche