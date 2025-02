L'Eredità, Giorgio è campione ma sui social è bufera e si urla allo "Scandalo" La sfida tra il neo campione e Roberto è stato molto criticata sul web per via di presunto stop al cronometro mancato: "È davvero clamoroso".

L’Eredità ha un nuovo campione. Nella putata di ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025, il titolo del game show di Rai 1 è stato conquistato da Giorgio di Pitigliano (San Giustino), allevatore di bulldog francesi e balestriere di Porta Sant’Egidio a Città di Castello. Il concorrente, dopo aver passato il turno ai vari step, si è confrontato al Triello con Giorgio e Alessandro, e contro quest’ultimo ha poi duellato ai Cento Secondi. Grazie al suo filotto vincente, Giorgio è approdato alla sua prima Ghigliottina con un montepremi potenziale di 200mila euro, dimezzato una sola volta. Per 100mila euro in gettoni d’oro, dunque, l’altotiberino ha provato a collegare tra loro le cinque parole-indizio, che erano: Richiedere, Portiere, Congresso, Musicale e Stato.

Ancora prima che passasse il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, Giorgio ha scritto sul suo cartellino la risposta ‘Codice‘, ma purtroppo quella corretta era ‘Intervento‘: "Ormai è fatta. Ora riesco a respirare. Tra la prima parola e la seconda avevo un’idea, con la terza è saltata e poi con musicale e stato si è riaccesa", la spiegazione del campione prima di capire che, invece, non aveva azzeccato. Anche sui social gli appassionati de L’Eredità hanno trovato parecchio difficile questa Ghigliottina ma le critiche, questa volta, si sono concentrate sulla precedente sfida tra Giorgio e Roberto.

Bufera social per la sfida tra Giorgio e Roberto: "Questo è davvero clamoroso. Da reclamo"

Ghigliottina non semplice per il neo campione Giorgio. Anche sui social in tanti hanno trovato complicato collegare i 5 indizi per arrivare alla soluzione finale: "Non era facile stasera!!", "Questa era difficile", "Non proprio facilissima". Sempre su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, le polemiche hanno investito anche un altro match del quiz show, che ha visto in sfida il nuovo titolare contro il veterano Roberto.

Tantissimi utenti hanno urlato allo ‘scandalo‘ per via di quella che hanno considerato una anomalia nella gestione del tempo: quando Roberto ha dato la risposta corretta, la regia pare non abbia stoppato immediatamente il cronometro, lasciando passare qualche centesimo di secondo che forse avrebbe fatto vincere il concorrente. E la pioggia di critiche non si è fatta attendere:

"Il campione ha risposto in tempo con un avanzo di 0,50 secondi, ma non hanno stoppato il tempo", "Scandalo all’eredità. Mezzo secondo rubato al concorrente. Senza parole. Spero faccia ricorso come feci io", "Sono passati tre giorni lavorativi tra lui che dice la parola e il gong ma va bene così", "Secondo me l’ha detta prima del gong", "Sull’ultima di Roberto il cronometro si è fermato tre quarti d’ora dopo che aveva risposto", "Non hanno fermato il tempo palesemente", "Questo è davvero clamoroso. Da reclamo".

