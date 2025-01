L'Eredità, Simonetta toppa la Ghigliottina e i social infieriscono: "Indigeribile" La neo campionessa di Vigevano non ha trovato la soluzione del match finale, mentre sul web le critiche divampano: "Insopportabili".

Dopo l’exploit di Francesca, è Simonetta la nuova campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, domenica 19 gennaio 2025, la concorrente di Vigevano è riuscita ad accedere alla sua prima Ghigliottina dopo essersi scontrata al Triello contro il debuttante Matteo e l’avversaria milanese, e poi con quest’ultima ai Cento Secondi. Qui il filotto vincente è stato proprio quello di Simonetta, la quale è approdata al match finale con un montepremi di 165mila euro. Dopo 4 dimezzamenti, però, il bottino è sceso inesorabilmente a 10.313 euro, mentre le cinque parole indizio da collegare tra loro erano Passare, Letto, Salute, Mani, Invisibile. Passato il canonico minuto per riflettere, la risposta della campionessa è stata ‘Battere‘: "Speriamo, vediamo…", ha detto con un fil di voce la concorrente, rispondendo a Marco Liorni che le ha chiesto come fosse andata, e prima di scoprire che la soluzione corretta era invece ‘Nemico", parola che ha sollevato l’ennesima polemica sui social.

L’Eredità, social (ancora) contro la soluzione della Ghigliottina

Ormai le critiche social a L’Eredità sembrano essere diventate una prassi costante. Quasi ogni sera su X, dove il pubblico del game show di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, fioccano commenti negativi su concorrenti, ma soprattutto sulle scelte degli autori, e anche per la puntata di ieri sera non è stato diverso. La soluzione della Ghigliottina, infatti, non ha messo d’accordo gli utenti: "Vabbè ormai la #Ghigliottina è indigeribile, autori insopportabili", "Praticamente se uno non ha visto il film di Julia Robers è fot*uto!", "#Leredita il conduttore non sa far ragionare i concorrenti della ghigliottina per farli arrivare alla soluzione. Né concorrenti né spettatori", "A parte a letto con il nemico le altre sono molto forzate", "Possibile che dopo tanti anni ancora i concorrenti non sappiano che la parola non è (quasi) mai un verbo?", "Sempre peggio, una volta questo programma era in tendenza ogni sera. Se non cambiano i giochi e non fanno un’accurata selezione dei concorrenti, fra un po’ vedremo i bambini della primaria a rispondere". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

