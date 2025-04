L'Eredità, Giovanni fa un buco nell'acqua e i social protestano: "Forzatissima" Per il web la soluzione corretta poteva anche essere l'esatto contrario di quella voluta dagli autori: "Ci stanno perfettamente sia apertura che chiusura".

Giovanni, avvocato civilista da Pisa, è il nuovo campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, giovedì 17 aprile 2025, il concorrente toscano si è preso il titolo del game show di Rai 1, senza purtroppo riuscire a sbancare la Ghigliottina. Dopo aver disputato il Triello con il campione in carica Antonio da Lucca, e Mister 300mila, alias Gabriel (alla sua 32esima puntata), ha poi giocato ai Cento Secondi proprio contro quest’ultimo. Sua la mano sul gong che gli ha permesso di sedersi al tavolo del match finale con un montepremi iniziale di 160mila euro, sceso inesorabilmente a 10mila dopo 4 dimezzamenti. Le cinque parole-indizio da collegare tra loro con un unico lemma, invece, erano ‘Giornale, Prezzo, Gancio, Traffico e Cerimonia’: "Un po’ di indecisione ma ci proviamo", ha detto Giovanni dopo il minuto di tempo per riflettere, e spiegando a Marco Liorni il perché della sua scelta che è stata ‘Lancio‘. Purtroppo, però, la soluzione corretta era ‘Chiusura‘, parla fortemente contestata sui social da chi ha trovato plausibili anche altre risposte.

Giovanni non ce la fa e i social si dividono: "Ci stava anche ‘Apertura'"

Il debuttante Giovanni è il nuovo campione de L’Eredità. L’avvocato civilista toscano è riuscito ad approdare alla sua prima Ghigliottina dopo aver combattuto prima al Triello contro Antonio e Gabriele, e poi contro quest’ultimo ai Cento Secondi, dove, sul filo del gong si è aggiudicato l’accesso alla fase finale. Purtroppo per lui, però, non ha saputo collegare correttamente i cinque indizi che gli avrebbero fatto vincere i 10mila euro del montepremi, rispondendo con ‘Lancio’, anziché ‘Chiusura’. Sui social in molti avevano indovinato, ma alcuni hanno avuto da ridire, specialmente perché poteva essere corretta anche ‘Apertura’.

Su X, dove il pubblico di Rai 1 si riunisce ogni sera per commentare la partita, in tanti avevano pensato che la soluzione corretta fosse l’esatto contrario di quella scelta dagli autori: "Forzatissima", "chiusura !!! No apertura!", "Mah secondo me ci sta di più apertura…", "Ci stanno entrambe, chiusura e apertura", "Boh , poteva starci anche apertura", "Questa sera gli autori sono stati veramente ba**ardelli", "Chiusura… se non era zuppa, era pan bagnato", "Ci stanno perfettamente sia apertura che chiusura (e apertura non sarebbe in alcun modo forzata in nessuno dei collegamenti)".

