Chi è Engin Akyürek, Tahir di Io sono Farah? Età, fidanzata e vita privata dell'attore che conquistato il pubblico
Io sono Farah è la nuova soap turca che ha conquistato il pubblico italiano, ma chi è il suo protagonista Tahir? Tutto sull'attore Engin Akyürek
La soap turca è ormai una realtà affermata in Italia, il pubblico è conquistato dalle trame drammatiche e romantiche tipiche di queste serie TV, e l’ultima che sta ottenendo un grande successo è Io Sono Farah. Un personaggio, in particolare, sta attirando l’attenzione dei telespettatori e si tratta di Tahir, il braccio destro di un boss locale interpretato da Engin Akyürek. Ma chi è questo attore che ha conquistato il pubblico italiano?
Chi è Engin Akyürek, interprete di Tahir nella soap turca Io sono Farah
Engin Akyürek è un uomo riservato, che non ama parlare della sua vita privata. Tuttavia, non mancano notizie e indiscrezioni sull’attore, che è nato ad Ankara il 12 ottobre 1981 (43 anni) da madre casalinga e padre impiegato statale. Ha anche un fratello minore, e sappiamo di lui che non si è dedicato sin da subito alla recitazione. Prima, infatti, Akyürek ha voluto completare gli studi; dunque, dopo essersi diplomato, si laureato in Storia presso l’Università di Ankara. Il che lo ha portato anche a sviluppare un amore per la scrittura, attività alla quale spesso si dedica durante il tempo libero. Solo dopo aver concluso il percorso di studi, Akyürek ha compreso la forte e irrinunciabile passione per la recitazione, che lo ha portato a buttarsi a capofitto in questo mestiere. Nel tempo libero, l’attore ama anche fare immersioni subacquee, così si allontana dai riflettori per esplorare le coste dell’Egeo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Se queste sono le notizie sulla sua formazione e sulla sua famiglia, poco o nulla si sa, invece, della sua vita sentimentale. L’estrema riservatezza di Engin Akyürek ci porta oggi a non sapere se l’uomo sia single o sposato, o se ancora abbia dei figli. Esistono però alcune indiscrezioni su presunte relazioni avute con altre donne del mondo dello spettacolo, non ci sono tuttavia prove concrete a riguardo.
Tahir e Farah: cosa fanno i due personaggi nella soap
Nella soap Io sono Farah, Engin Akyürek, come accennato, interpreta il ruolo di Tahir, braccio destro di un boss che gestisce un’organizzazione criminale nella quale è coinvolta la protagonista Farah. La donna, infatti, lavora in uno dei locali nei quali opera l’organizzazione malavitosa, costretta dalla necessità di pagare le cure per il figlio malato. Qui, però, si troverà ad assistere a qualcosa di terribile, che cambierà la sua vita e le sue sorti.
Potrebbe interessarti anche
Io Sono Farah, una storia che ha già conquistato tutti: le location (mozzafiato) della nuova soap turca di Canale 5
Dalle case colorate di Balat ai tramonti sulla Torre di Galata: ecco i luoghi reali ...
Io Sono Farah, Mediaset stravolge il palinsesto: la serie turca dagli ascolti record cambia orario
Cambio di programmazione per la nuova serie tv di Canale 5 che vede protagonista l’a...
Io Sono Farah, inizia il ‘nuovo’ Terra Amara di Canale 5. Quando inizia, cast e di cosa parla
Spazio a una nuova serie turca ad alta tensione nel daytime del pomeriggio della ret...
Io sono Farah, anticipazioni 6 agosto: Tahir viene ferito, mentre spunta un donatore per il piccolo Kerim
Nella nuova puntata della dizi turca tanti colpi di scena per la protagonista che do...
Io Sono Farah, puntate sospese da oggi 11 agosto. Il nuovo palinsesto delle soap turche su Canale 5
Da oggi 10 agosto a venerdì 15 "Io sono Farah" non va in onda su Canale 5, sostituit...
Io Sono Farah, cancellata la serie di Canale 5: la strana mossa di Mediaset dopo gli ascolti record
Dopo solo due settimane dal debutto, Mediaset ha deciso di sospendere la serie con D...
Pomeriggio Cinque, “Nuzzi trasloca su Rete 4”, il retroscena dopo il boom delle soap turche
Il successo di “Io sono Farah” e “La forza di una donna” potrebbe spingere Mediaset ...
In Your Dreams, su Prime Video un film d'amore perfetto per i fan di Terra Amara: l'incubo romantico (turco) con due star
Murat Boz e Burcu Özberk sono i protagonisti di In Your Dreams, commedia romantica t...