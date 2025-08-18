Chi è Engin Akyürek, Tahir di Io sono Farah? Età, fidanzata e vita privata dell'attore che conquistato il pubblico Io sono Farah è la nuova soap turca che ha conquistato il pubblico italiano, ma chi è il suo protagonista Tahir? Tutto sull'attore Engin Akyürek

La soap turca è ormai una realtà affermata in Italia, il pubblico è conquistato dalle trame drammatiche e romantiche tipiche di queste serie TV, e l’ultima che sta ottenendo un grande successo è Io Sono Farah. Un personaggio, in particolare, sta attirando l’attenzione dei telespettatori e si tratta di Tahir, il braccio destro di un boss locale interpretato da Engin Akyürek. Ma chi è questo attore che ha conquistato il pubblico italiano?

Chi è Engin Akyürek, interprete di Tahir nella soap turca Io sono Farah

Engin Akyürek è un uomo riservato, che non ama parlare della sua vita privata. Tuttavia, non mancano notizie e indiscrezioni sull’attore, che è nato ad Ankara il 12 ottobre 1981 (43 anni) da madre casalinga e padre impiegato statale. Ha anche un fratello minore, e sappiamo di lui che non si è dedicato sin da subito alla recitazione. Prima, infatti, Akyürek ha voluto completare gli studi; dunque, dopo essersi diplomato, si laureato in Storia presso l’Università di Ankara. Il che lo ha portato anche a sviluppare un amore per la scrittura, attività alla quale spesso si dedica durante il tempo libero. Solo dopo aver concluso il percorso di studi, Akyürek ha compreso la forte e irrinunciabile passione per la recitazione, che lo ha portato a buttarsi a capofitto in questo mestiere. Nel tempo libero, l’attore ama anche fare immersioni subacquee, così si allontana dai riflettori per esplorare le coste dell’Egeo.

Se queste sono le notizie sulla sua formazione e sulla sua famiglia, poco o nulla si sa, invece, della sua vita sentimentale. L’estrema riservatezza di Engin Akyürek ci porta oggi a non sapere se l’uomo sia single o sposato, o se ancora abbia dei figli. Esistono però alcune indiscrezioni su presunte relazioni avute con altre donne del mondo dello spettacolo, non ci sono tuttavia prove concrete a riguardo.

Tahir e Farah: cosa fanno i due personaggi nella soap

Nella soap Io sono Farah, Engin Akyürek, come accennato, interpreta il ruolo di Tahir, braccio destro di un boss che gestisce un’organizzazione criminale nella quale è coinvolta la protagonista Farah. La donna, infatti, lavora in uno dei locali nei quali opera l’organizzazione malavitosa, costretta dalla necessità di pagare le cure per il figlio malato. Qui, però, si troverà ad assistere a qualcosa di terribile, che cambierà la sua vita e le sue sorti.

