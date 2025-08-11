Io Sono Farah, puntate sospese da oggi 11 agosto. Il nuovo palinsesto delle soap turche su Canale 5 Da oggi 10 agosto a venerdì 15 "Io sono Farah" non va in onda su Canale 5, sostituita da una puntata maxi di If you love

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Nuovo cambio di programmazione per il daytime di Canale 5: nella settimana di Ferragosto, Io Sono Farah (titolo originale Adim Farah) si fermerà per lasciare spazio a un pomeriggio comunque ricco di soap turche. La scelta di Mediaset ricalca quella presa per la soap serale La notte del cuore (stoppata per due settimane) e mira a non penalizzare gli spettatori più affezionati, molti dei quali saranno in vacanza e rischierebbero di perdere puntate cruciali. Ecco allora come cambia il palinsesto pomeridiano dell’ammiraglia del Biscione nei prossimi giorni.

Io Sono Farah, la soap non va in onda dall’11 al 15 agosto 2025: cambia la programmazione di Canale 5

In onda dal 28 luglio 2025, Io Sono Farah ha già conquistato i telespettatori italiani con la storia intensa di Farah e di suo figlio Kerim, che lotta contro una rara malattia. Gli ascolti positivi delle prime due settimane di messa in onda – stabili attorno al 22/23% di share – e la rapida crescita di interesse anche sul web hanno convinto i vertici di Cologno Monzese a sospendere temporaneamente la soap da lunedì 11 a venerdì 15 agosto, per evitare di "bruciare" episodi inediti in un periodo in cui le vacanze estive ridurranno drasticamente il numero di spettatori davanti alla TV. Il ritorno in onda della soap opera è fissato per lunedì 18 agosto 2025, quando riprenderanno le vicende ricche di colpi di scena della protagonista Farah, interpretata dalla celebre attrice Demet Ozdemir.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa vedremo al posto di Io Sono Farah: la maxi puntata di If you Love

A partire da oggi e fino a venerdì prossimo, per intrattenere chi resterà a casa durante la settimana di Ferragosto, Mediaset ha predisposto un pomeriggio televisivo che sarà ancora dominato dalle dizi turche. Io Sono Farah sarà sostituita da un maxi episodio di If you Love a partire dalle 15:10, preceduto da Forbidden Fruit e seguito dal doppio appuntamento con La forza di una donna. Dalle ore 18.45 e fino al TG delle ore 20 ci sarà ancora Enrico Papi al timone di Sarabanda. Ecco nel dettaglio il palinsesto pomeridiano di Canale 5 dall’11 al 15 agosto 2025:

13:44 – Beautiful (replica)

– Beautiful (replica) 14:21 – Forbidden Fruit

– Forbidden Fruit 15:10 – If you Love (maxi episodio)

– If you Love (maxi episodio) 16:57 – La forza di una donna (doppia puntata)

– La forza di una donna (doppia puntata) 18:45 – Sarabanda

Il giorno di Ferragosto (15 agosto) la programmazione sarà ridotta: in onda solo Beautiful (replica) e La forza di una donna.

Potrebbe interessarti anche