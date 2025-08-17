In Your Dreams, su Prime Video un film d'amore perfetto per i fan di Terra Amara: l'incubo romantico (turco) con due star Murat Boz e Burcu Özberk sono i protagonisti di In Your Dreams, commedia romantica turca in cui il destino balla sul filo tra passato, presente e futuro

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Se avete amato Terra Amara, Prime Video ha in serbo per voi un’esperienza simile ma per certi versi molto diversa. Stiamo parlando del film In Your Dreams, nuovo prodotto di una Turchia lanciatissima nel panorama cinematografico. Una pellicola che affonda le proprie radici nel grande dilemma sul destino, l’amore e sulle seconde possibilità. Diretto da Cemal Alpan, In Your Dreams, che vi ricordiamo essere disponibile in streaming sul catalogo di Prime Video, vanta nel cast Murat Boz e Burcu Özberk, due volti che la scena turca conosce molto bene. Assieme a loro Ugur Uzunel e Ekin Mert Daymaz.

Di cosa parla la trama di In Your Dreams in streaming su Prime Video?

Engin (Boz) e Pelin (Özberk) non potrebbero essere più in antitesi. Il primo è un cinico e freddo uomo d’affari, che vede il matrimonio come una formalità senza valore. La seconda è una wedding planner pratica e razionale. Un peculiare incidente, però, stravolge le vite dei due. Una mattina, dopo aver passato assieme la notte precedente, si risvegliano in un mondo che faticano a riconoscere. Scoprono infatti di essere sposati da due anni e la loro vita è completamente diversa da come la ricordavano. L’iniziale shock si trasforma però in una sfida nei confronti di un "incubo romantico", a causa del quale dovranno affrontare il paradosso del destino, le scelte sbagliate e il peso del passato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In mezzo a continui salti temporali, Engin e Pelin dovranno navigare la vita matrimoniale, filtrata da una sensazione di estraneità che li fa dubitare di tutto. E forse, per riconquistare la loro normalità, dovranno finire per innamorarsi per davvero.

Destino e amore in un film leggero ma allo stesso profondo

Ovviamente siamo molto lontani dalla trama oscura e piena di intrighi di Terra Amara. La narrazione di In Your Dreams è naturalmente più leggera, ma in un mondo in cui l’amore è quasi visto come una convenzione sociale, questo film permette di riflettere su quanto il destino possa giocare un ruolo fondamentale nelle nostre vite. In tutto ciò, la città di Istanbul diventa uno splendido palcoscenico perfetto per questa storia. Come la capitale turca è sospesa tra modernità e passato, anche la storia di Pelin ed Engin danza sul sottile filo tra passato, presente e futuro.

Insomma, In Your Dreams sembra avere tutte le carte in regola per essere un film in grado di far sognare molti. Un cast stellare, location suggestive e una trama che porta con sé diverse chiavi di lettura in cui è possibile ritrovarsi. Se amate le storie che fanno battere il cuore, non potete perdervi In Your Dreams, in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche