In Your Dreams, su Prime Video un film d'amore perfetto per i fan di Terra Amara: l'incubo romantico (turco) con due star
Murat Boz e Burcu Özberk sono i protagonisti di In Your Dreams, commedia romantica turca in cui il destino balla sul filo tra passato, presente e futuro
Se avete amato Terra Amara, Prime Video ha in serbo per voi un’esperienza simile ma per certi versi molto diversa. Stiamo parlando del film In Your Dreams, nuovo prodotto di una Turchia lanciatissima nel panorama cinematografico. Una pellicola che affonda le proprie radici nel grande dilemma sul destino, l’amore e sulle seconde possibilità. Diretto da Cemal Alpan, In Your Dreams, che vi ricordiamo essere disponibile in streaming sul catalogo di Prime Video, vanta nel cast Murat Boz e Burcu Özberk, due volti che la scena turca conosce molto bene. Assieme a loro Ugur Uzunel e Ekin Mert Daymaz.
Di cosa parla la trama di In Your Dreams in streaming su Prime Video?
Engin (Boz) e Pelin (Özberk) non potrebbero essere più in antitesi. Il primo è un cinico e freddo uomo d’affari, che vede il matrimonio come una formalità senza valore. La seconda è una wedding planner pratica e razionale. Un peculiare incidente, però, stravolge le vite dei due. Una mattina, dopo aver passato assieme la notte precedente, si risvegliano in un mondo che faticano a riconoscere. Scoprono infatti di essere sposati da due anni e la loro vita è completamente diversa da come la ricordavano. L’iniziale shock si trasforma però in una sfida nei confronti di un "incubo romantico", a causa del quale dovranno affrontare il paradosso del destino, le scelte sbagliate e il peso del passato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In mezzo a continui salti temporali, Engin e Pelin dovranno navigare la vita matrimoniale, filtrata da una sensazione di estraneità che li fa dubitare di tutto. E forse, per riconquistare la loro normalità, dovranno finire per innamorarsi per davvero.
Destino e amore in un film leggero ma allo stesso profondo
Ovviamente siamo molto lontani dalla trama oscura e piena di intrighi di Terra Amara. La narrazione di In Your Dreams è naturalmente più leggera, ma in un mondo in cui l’amore è quasi visto come una convenzione sociale, questo film permette di riflettere su quanto il destino possa giocare un ruolo fondamentale nelle nostre vite. In tutto ciò, la città di Istanbul diventa uno splendido palcoscenico perfetto per questa storia. Come la capitale turca è sospesa tra modernità e passato, anche la storia di Pelin ed Engin danza sul sottile filo tra passato, presente e futuro.
Insomma, In Your Dreams sembra avere tutte le carte in regola per essere un film in grado di far sognare molti. Un cast stellare, location suggestive e una trama che porta con sé diverse chiavi di lettura in cui è possibile ritrovarsi. Se amate le storie che fanno battere il cuore, non potete perdervi In Your Dreams, in streaming su Prime Video.
Potrebbe interessarti anche
Sweet Revenge, la serie turca più divertente e romantica di sempre: di cosa parla e dove vederla
Dopo la grande collezione di Mediaset, le serie turche approdano anche su un’altra p...
Io Sono Farah, inizia il ‘nuovo’ Terra Amara di Canale 5. Quando inizia, cast e di cosa parla
Spazio a una nuova serie turca ad alta tensione nel daytime del pomeriggio della ret...
Io Sono Farah, una storia che ha già conquistato tutti: le location (mozzafiato) della nuova soap turca di Canale 5
Dalle case colorate di Balat ai tramonti sulla Torre di Galata: ecco i luoghi reali ...
Netflix lancia la nuova bomba turca Lettere Dal Passato: dall’intramontabile Terra Amara una star che sconvolgerà tutto
La nuova serie turca, Lettere Dal Passato, ricca di mistero ed emozioni, con l’attri...
L’Amica geniale, il remake turco della fiction Rai per i fan di Terra Amara e Endless Love: non potrete più farne a meno
La Turchia ha deciso ufficialmente di riproporre l’amata fiction Rai con un adattame...
Io Sono Farah, Mediaset stravolge il palinsesto: la serie turca dagli ascolti record cambia orario
Cambio di programmazione per la nuova serie tv di Canale 5 che vede protagonista l’a...
Özge Özpirinççi, chi è ‘Bahar’ di La forza di una donna: età, serie tv e il marito famoso
Scopriamo di più sull’attrice turca protagonista della soap che ha conquistato gli s...
Shailene Woodley è una bugiarda compulsiva alle dipendenze di Lindsay Lohan in una nuova serie TV
Lindsay Lohan torna protagonista, dopo Quel pazzo venerdì 2, con una nuova serie TV ...