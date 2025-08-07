Io Sono Farah, cancellata la serie di Canale 5: la strana mossa di Mediaset dopo gli ascolti record Dopo solo due settimane dal debutto, Mediaset ha deciso di sospendere la serie con Demet Özdemir come protagonista: ecco il motivo della scelta.

Che le serie turche siano tra i prodotti televisivi più apprezzati dai telespettatori italiani è ormai più che palese, e lo sa bene Mediaset che negli ultimi anni è riuscita ad accaparrarsi i titoli più forti e promettenti. Circa un paio di settimane fa, nel pomeriggio di Canale 5 ha debuttato proprio la serie turca Io Sono Farah, con l’amatissima attrice Demet Özdemir come protagonista. Oggi, a sorpresa dei tanti fan, arriva però una notizia inaspettata: Mediaset ha deciso di sospendere la serie, che dalla prossima settimana non andrà più in onda nonostante gli ascolti ottimi: ecco i motivi della scelta e cosa vedremo al suo posto.

Io Sono Farah, Mediaset sospende la serie: perché

La serie turca Io Sono Farah ha debuttato su Canale 5 solo lo scorso 22 luglio, ed è stata accolta subito con grande entusiasmo dai telespettatori del pomeriggio. Ecco perché la scelta di Mediaset di interromperla improvvisamente risulta ancora più sorprendente. In realtà, alla base di questa decisione vi sono motivi del tutto comprensibili. In sole due settimane, Io Sono Farah è riuscita a conquistare il pubblico, registrando ascolti non solo ottimi ma anche inaspettati in un periodo come agosto, generalmente abbastanza ‘vuoto’ in termini di audience.

Questo ha inevitabilmente spinto i vertici Mediaset a ripensare alla collocazione di un prodotto televisivo così promettente. In altre parole, continuando ad andare in onda in un periodo dal pubblico poco attivo, la serie avrebbe rischiato di "bruciarsi". Ecco allora la decisione di sospenderla momentaneamente per riproporla in maniera strategica a settembre, quando il pubblico tornerà più attivo che mai e la stagione autunnale potrà contare su un prodotto televisivo molto apprezzato, che farà anche da traino per il nuovo Pomeriggio 5 di Gianluigi Nuzzi.

Io Sono Farah cancellata: cosa vedremo al suo posto

A partire da lunedì 11 agosto, Canale 5 non trasmetterà più Io Sono Farah, occupando la fascia oraria del pomeriggio con un doppio episodio di If You Love, la serie turca con Kerem Bürsin. Questa soap, dai toni leggeri e romantici, terminerà attorno al 3 settembre, giusto in tempo per rivedere poi la programmazione in vista del nuovo palinsesto autunnale. E sarà proprio a quel punto che, molto probabilmente, tornerà Io Sono Farah, a meno che i vertici non decidano di proporla addirittura nella fascia del preserale. Al momento, la nuova collocazione della serie non è stata ancora confermata, ma visti gli ottimi risultati ottenuti in sole due settimane, Mediaset non si farà certo scappare l’occasione di riproporla nel periodo e nell’orario più favorevole.

