Io Sono Farah, Mediaset stravolge il palinsesto: la serie turca dagli ascolti record cambia orario Cambio di programmazione per la nuova serie tv di Canale 5 che vede protagonista l’attrice turca Demet Özdemir nei panni di Farah Ersadi.

La serie tv Io Sono Farah, che vede come protagonista l’amatissima attrice turca Demet Özdemir, ha fatto un debutto su Canale 5 con risultati veramente inaspettati. A pochi giorni dal suo inizio ha infatti già conquistato una fetta importante di pubblico, registrando ascolti molto soddisfacenti: in alcuni casi si è superato addirittura il 22% di share. E, proprio per mantenere alto l’interesse del pubblico, da questa settimana la serie cambierà orario: scopriamo di più.

La serie turca Io Sono Farah cambia orario

Per rispondere all’enorme affetto del pubblico, e per non esaurire troppo velocemente i 58 episodi di cui si compone la serie Io Sono Farah, Mediaset ha deciso di rimodulare la messa in onda: da oggi lunedì 4 agosto 2025, la serie andrà in onda con un solo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.05 circa. Una scelta strategica che punta a prolungare la permanenza della serie nel palinsesto fino all’autunno, quando Io Sono Farah potrebbe diventare il perfetto traino per il ritorno di Pomeriggio Cinque, il noto talk show di Canale 5.

Trasmettere un episodio al giorno non potrà inoltre che fidelizzare ancora di più i telespettatori, portandoli a seguire la serie ancora più assiduamente per scoprire, giorno dopo giorno, cosa accadrà nella vita di una madre coraggiosa che si ritrova a combattere non solo contro il sistema, ma anche contro un destino crudele e inatteso.

Io Sono Farah, di cosa parla e dove vederla

Io Sono Farah è senza alcun dubbio una serie turca emozionante e coinvolgente che mescola dramma, suspense e sentimenti forti. La protagonista è Farah Erşadi, una giovane donna iraniana che vive come clandestina a Istanbul. Fuggita dal proprio Paese per cercare una cura per il figlio malato, Farah si ritrova a fare lavori umili per garantire al bambino le cure mediche di cui ha bisogno. Il suo destino cambia bruscamente quando assiste a un omicidio mafioso. Lì entra in contatto con Tahir, l’uomo di fiducia del boss, un personaggio ambiguo e pericoloso che, nel tempo, finirà per mostrare lati inaspettati. Tra loro nascerà un legame complesso, fatto di sfiducia, tensione e una crescente attrazione che renderà la loro relazione il cuore pulsante della serie.

Attraverso la storia di Farah, la serie affronta temi come l’immigrazione, la maternità, la sopravvivenza e il potere dell’amore anche nei contesti più ostili. Una narrazione intensa, sorretta da un’ottima interpretazione di Demet Özdemir e Engin Akyürek, due star amatissime dal pubblico turco, italiano e internazionale. Oltre alla programmazione di Canale 5, ricordiamo che tutte le puntate di Io Sono Farah sono attualmente disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

