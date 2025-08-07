If You Love, Canale 5 cala l’asso dell’estate: le curiosità sulla serie turca con intrighi, truffe e passione bollente Dopo il successo su Mediaset Infinity, Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan incendiano il pomeriggio di Canale 5 con una storia d’amore fuori dagli schemi.

Mediaset continua a scommettere sulle produzioni provenienti dalla Turchia e lo fa anche con grande interesse. In realtà, Canale 5 è alla continua ricerca della formula perfetta per gli ascolti e così tende spesso a modificare la programmazione del pomeriggio, pur restando fedele ai format di successo. L’ultima novità è l’arrivo in prima visione della serie turca If You Love, precedentemente disponibile su Mediaset Infinity. La serie si aggiunge nello slot accanto ad altre tre dizi molto seguite: Forbidden Fruit, Io sono Farah e La Forza Di Una Donna. Vediamo insieme qualche curiosità su questa nuova soap, che vede tra i protagonisti un volto maschile amatissimo.

If You Love, trama e cast della dizi turca

Prima di scoprire qualcosa di curioso su questa nuova serie, cerchiamo di avere un quadro completo più preciso. If You Love (Ya Çok Seversen) è una serie turca composta da 13 episodi da 130 minuti, trasmessa su Kanal D tra il 6 luglio e il 30 settembre 2023. In Italia, è stata adattata in 40 puntate da 40-45 minuti. Dopo il debutto in streaming su Mediaset Infinity nell’estate 2024, la soap è arrivata su Canale 5 da lunedì 4 agosto, in onda alle 15:15, e resterà in programmazione per circa otto settimane. Per quanto riguarda la trama, ruota attorno alla storia di Ateş Arcalı, un uomo ricco tornato a Istanbul dopo anni all’estero per scoprire verità sul suo passato. Incontra Leyla Kökdal, una giovane che vive truffando con finti matrimoni, senza conoscere la sua vera famiglia. Il loro incontro dà inizio a eventi imprevedibili, pieni di romanticismo e divertimento.

Il cast della serie è guidato da Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, affiancato da Hafsanur Sancaktutan, interprete di Leyla e conosciuta come Melek in La notte nel cuore. Poi, troviamo anche: Hatice Aslan, Nazmi Kirik, Aziz Caner Inan, Mine Kilic, Durukan Celikkaya, Ozgun Akacca e Şerif Erol, quest’ultimo apprezzato per il ruolo di Enver in La forza di una donna.

Le curiosità sulla dizi If You Love (e dove vederla in streaming)

Come sempre, non possiamo concludere questo articolo senza svelarvi delle curiosità su If You Love. Dunque, partiamo col dirvi che la serie ha ricevuto un’accoglienza positiva da pubblico e critica, vincendo tre premi ai Pantene Golden Butterfly Awards 2023, tra cui Miglior serie romantica e riconoscimenti per i protagonisti Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan. Le riprese si sono svolte tra Istanbul e la suggestiva località turistica di Muğla. Durante le riprese, se è diffusa la voce di una possibile relazione tra Bürsin e Sancaktutan, smentita però dall’attore che ha parlato solo di amicizia. Kerem Bürsin è molto noto in Italia grazie alla serie Love Is in the Air, dove ha interpretato Serkan Bolat; il successo italiano ha portato a una trasmissione in formato più breve e quotidiano anche per If You Love, trasmessa da agosto 2025 su Canale 5 dopo l’esordio su Mediaset Infinity.

Nel 2021, Bürsin è stato l’attore turco più citato sui social. Nonostante il buon riscontro internazionale, in Turchia la serie non ha ottenuto grandi ascolti, mentre in Italia ha riscosso interesse grazie alla popolarità dell’attore e alla promozione Mediaset. Come avrete potuto comprendere, se desiderate vedere questa serie in streaming, la trovate sulla piattaforma Mediaset Infinity.

