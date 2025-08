Io sono Farah, anticipazioni 6 agosto: Tahir viene ferito, mentre spunta un donatore per il piccolo Kerim Nella nuova puntata della dizi turca tanti colpi di scena per la protagonista che dovrà scegliere fare i conti con una scelta importante.

A pochi giorni dal suo debutto su Canale 5 la nuova dizi turca Io sono Farah continua ad appassionare i telespettatori. Solo nella giornata di ieri, lunedì 4 agosto 2025, la soap ha conquistato il 24,1% di share, un dato che conferma come la scelta del biscione sia stata vincente. Sulla scia del successo di Terra Amara e di altri prodotti turchi, infatti, Mediaset ha deciso ancora di continuare su questo filone e gli ascolti pomeridiani la stanno premiando.

Qui, a dare man forte al cast, la protagonista Farah è interpretata da un volto più che conosciuto, quello di Demet Özdemir, vista in DayDreamer – Le ali del sogno e in My Home My Destiny, mentre la trama racconta la storia di questa ragazza iraniana di 28 anni che, dopo essere fuggita in Francia, è costretta a rifugiarsi a Istanbul, accettando di lavorare in nero come donna delle pulizie per pagare le cure al figlio Kerimşah, affetto da una rara malattia. Ma vediamo ora insieme le anticipazioni della nuova puntata, in onda mercoledì 6 agosto 2025, sempre su Canale 5 alle 16.10 circa.

Io sono Farah, anticipazioni puntata oggi in Tv: 6 agosto 2025

Nella puntata di Io sono Farah, in onda questo pomeriggio su Canale 5, Bekir raggiunge Farah e cerca di estorcerle informazioni su Tahir, ma la donna riesce a scappare. Nel frattempo proprio Tahir obbedisce agli ordini di Ali Galip e si presenta da solo alla fabbrica dei Karaman per presentare le sue condoglianze al capofamiglia in seguito alla morte del nipote. Lì, viene tenuto prigioniero e picchiato, dopo di che, due uomini lo portano in macchina per sbarazzarsi di lui. L’uomo però riesce a liberarsi e a scappare dall’auto e viene in suo soccorso Mehmet, a cui Farah ha chiesto di salvarlo in cambio di una futura testimonianza sull’omicidio di Alperen.

Durante la sparatoria, Tahir fa scudo a Mehmet con il suo corpo e viene ferito e poco dopo Farah viene portata da Adil e Haydar in una clinica in cui deve curarlo, ma prima di andarsene, la donna chiede a Perihan, in mancanza di Gonul, di badare a Kerim. Intanto, Orhan consegna a Vera la cassetta con la testimonianza di Farah sull’omicidio di Alperen per mano di Kaan. In cambio, Orhan chiede alla donna di proteggere Farah da Ali Galip. L’indomani, Farah si presenta alla centrale per testimoniare davanti al procuratore, ma Tahir la chiama per dirle che hanno trovato un donatore per Kerim. La donna sceglie di non testimoniare e si precipita in ospedale con il figlio.

