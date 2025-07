Elodie e Diletta Leotta lasciano Ibiza con il jet privato. Bufera sui social: “Predicano bene e razzolano male” La cantante e la conduttrice, da sempre molto amiche, sono finite al centro di una grande polemica sul web per aver viaggiato con un aereo privato.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La conduttrice Diletta Leotta e la cantante Elodie sono da sempre molto amiche e, in occasione dell’estate, hanno deciso di passare qualche settimana di vacanza insieme ad Ibiza. Tra relax in spiaggia, musica, divertimento, cene lussuose e mare cristallino, le due donne si sono godute a pieno la loro vacanza sull’isola per poi decidere di tornare a Milano con un jet privato. Quest’ultima scelta ha scatenato moltissime critiche e sui social si è innescata nei loro confronti una grande polemica: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Elodie e Diletta Leotta tornano a Milano con il jet privato

Nel corso degli ultimi anni, Elodie e Diletta Leotta hanno instaurato un rapporto d’amicizia molto solido, tanto che la conduttrice ha scelto la cantante anche come sua testimone di nozze. Quando gli impegni di entrambe lo permettono, le due donne amano passare del tempo insieme, ancor meglio se in posti soleggiati e con il mare cristallino. Un esempio? Di recente, Diletta ed Elodie si sono concesse alcune settimane di relax e lusso a Ibiza, godendosi una vacanza all’insegna dello sfarzo e del divertimento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando però la pacchia è finita, la conduttrice e la cantante sono dovute tornare a Milano e, per farlo, hanno scelto di utilizzare un jet privato. Le foto delle due ragazze intente a scendere dal mezzo hanno fatto il giro dei social, TikTok in particolare, scatenando una grande polemica tra commenti di sdegno e l’accusa di non avere assolutamente a cuore l’ambiente.

Leotta ed Elodie in jet privato, il web insorge

A causa della scelta di tornare a Milano con un volo privato, Diletta Leotta ed Elodie si sono ritrovate al centro di una vera e propria bufera di commenti social, per lo più negativi. "Poi loro sono le ambientaliste, le pacifiste, fanno solo cose buone e sono per combattere la fame nel mondo", si legge in un commento palesemente sarcastico su TikTok. E ancora: "Jet privato? Vi farei provare a vivere con 1200 euro al mese", "Poi noi dobbiamo cambiare auto perché inquiniamo?", "Quando si dice, soprattutto per Elodie, predicare bene e razzolare male… eccone la prova", "Complimenti, poi parlano di verde e integrazione. Così è troppo facile", "Penso che ormai viviamo in un mondo al contrario, a noi viene chiesto di rispettare l’ambiente invece loro non inquinano andando con un volo privato?", "Coerenza zero, bravissime".

Insomma, pare proprio che la scelta di utilizzare un volo aereo privato non sia piaciuta a molte persone. Cosa risponderanno le due donne davanti a questa enorme polemica?

Potrebbe interessarti anche