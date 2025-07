Ogni Maledetto Fantacalcio, l'incredibile storia con Diletta Leotta arriva su Netflix: ecco il trailer ufficiale e quando esce il film Ogni Maledetto Fantacalcio è il nuovo film di Netflix dedicato agli amanti della celebre competizione dedicata al calcio: una scomparsa scatena il caos

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Netflix si prepara a lanciare una nuova commedia italiana che promette di far ridere e appassionare gli amanti del calcio e, soprattutto, del Fantacalcio: si tratta di Ogni Maledetto Fantacalcio, un film che cattura l’essenza di una passione tutta italiana, che farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il 27 agosto e di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Ogni Maledetto Fantacalcio, il trailer ufficiale del film diverte sin dai primi minuti

Il trailer ufficiale del film Netflix parte subito con Diletta Leotta che paragona il Fantacalcio al sesso, utilizzando queste parole: "Il Fantacalcio è un po’ come il sesso: difficile, complicato da spiegare, ma molto divertente da fare". Poi vediamo le autorità interrompere un matrimonio e arrestare gli amici del futuro sposo, Gianni, scomparso e campione in carica del Fantacalcio "per sei anni di fila". Simone viene interrogato, così come gli altri amici dell’uomo, ma l’amicizia vince: "E’ un mio amico, non gli farei mai del male". Il Fantacalcio viene poi considerato una sorta di stile di vita dai protagonisti che ora si ritrovano con un componente in meno per la loro Lega: "Trovare un ottavo decente per il Fantacalcio, mi creda, è una cosa difficilissima, perché noi viviamo esattamente come giochiamo". E poi urla, nomi di calciatori su cui puntare e rilanci, l’arrivo di Andrea che stravolge tutto e indagini: "Voglio un resoconto dell’ultimo giorno in cui è stato visto vivo Gianni Martini e lo voglio ora", oppure: "Rizzo, aggiunga al verbale ‘consumo di stupefacenti’".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla Ogni Maledetto Fantacalcio

Ogni Maledetto Fantacalcio ci catapulta nel mondo di un gruppo di amici, le cui vite, ambizioni e persino relazioni personali sono indissolubilmente legate all’andamento della loro lega di Fantacalcio. Il film parte da un presupposto: fino a dove si è disposti a spingersi per vincere un Fantacalcio? Caterina Guzzanti interpreta un giudice che cerca di rispondere a questa domanda interrogando Simone, un 30enne sospettato della misteriosa scomparsa del suo migliore amico Gianni, che è anche il campione in carica del Fantacalcio. Gianni è sparito proprio nel giorno del suo matrimonio, ma ciò che più stupisce il suo storico gruppo di amici è proprio il fatto che non abbia messo la formazione. D’altronde, la revisione della chat di gruppo del Fantacalcio porta alla scoperta di messaggi ricchi di insulti, accuse, e, addirittura, minacce di morte. Hanno il via, in questo modo, delle vere e proprie indagini che porteranno a una serie di rivelazioni e colpi di scena esilaranti.

Il cast e la data d’uscita del film su Netflix

Il film Ogni maledetto Fantacalcio è una produzione tutta italiana, che vede nel cast nomi come Giacomo Ferrara (nel ruolo del protagonista Simone), Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e la già citata Caterina Guzzanti. Nel film spicca, inoltre, la partecipazione di volti noti del mondo del calcio, come Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti. Ogni maledetto Fantacalcio è disponibile in streaming su Netflix a partire dal 27 agosto, quindi proprio con un tempismo perfetto per la nuova stagione fantacalcistica.

Potrebbe interessarti anche