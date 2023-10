Elisabetta Gregoraci in lutto: “Ti amerò per sempre”. Le parole di dolore per la morte della nonna Momento molto difficile per la conduttrice di Battiti Live, che deve affrontare la scomparsa di un'altra importante donna della sua vita, celebrandola come può

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Ci lascia la nonna di Elisabetta Gregoraci, un vero esempio per la conduttrice, che era presente quando l’anziana signora festeggiava i suoi 102 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa Gregoraci su Instagram, con un tenero messaggio in cui celebrava la vita della nonna, ricordando quanto avesse fatto per lei in tutti questi anni. Ma per la showgirl i bei momenti passati insieme rimangono indimenticabili: "Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore… Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine". Proprio poche settimane fa la conduttrice era stata ospite a Verissimo, parlando dell’importanza dell’evento del centenario dell’adorata nonna da cui ha ereditato anche il nome, e oggi purtroppo arriva la tragica notizia.

Elisabetta Gregoraci, morta la nonna: l’addio sui social

Condividendo alcune foto insieme, tra le quali figura anche quella scattata ai 102 anni della donna, Elisabetta cerca di tornare con la mente a tutti i ricordi più belli trascorsi con la nonna, poi confessa nel testo del post: "Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato". Le due avevano un rapporto davvero speciale, purtroppo bruscamente interrotto dallo stato di salute della signora. Poi il pensiero vola all’ultimo compleanno: "Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata! Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto! Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore".

La perdita della nonna dopo quella della madre

A salutare la nonna, sostenendo la Gregoraci, arrivano tanti utenti del web. Il post viene subito commentato da migliaia di persone, che a loro modo vogliono esprimere le proprie condoglianze. Tra i primi a cercare di consolare Elisabetta, dal mondo Vip, co sono le iconiche Mara Venier e Paola Caruso. La morte della nonna arriva ad anni dopo un’altra difficile perdita per la conduttrice, quando nel 2011 scomparve sua madre Melina. La donna venne stroncata da un tumore al seno. La conduttrice calabrese ha parlato diverse volte di quel lutto, spiegando che dentro di lei si è creato un vuoto difficile da colmare.

