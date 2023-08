Elisabetta Gregoraci e la nonna (centenaria): evento speciale, cosa fa La showigirl è tornata in Calabria col padre per festeggiare un anniversario di famiglia importante: la nonna Elisabetta ha spento 102 candeline

Elisabetta Gregoraci torna in Calabria. Dopo aver girato la Puglia con Radio Norba e Battiti Live, la showgirl si è goduta le vacanze tra Grecia, Capri e Sicilia, ma oggi è tornata nella "sua" Soverato, in provincia di Catanzaro, per un’occasione importante. La nonna omonima, infatti, nonna Elisabetta, ha compiuto 102 anni.

Elisabetta Gregoraci festeggia la nonna centenaria

Per una grande occasione di festa per celebrare l’importante traguardo raggiungo da nonna Elisabetta, Elisabetta Gregoraci è partita alla volta di Soverato, in Calabria. Come mostrato nelle storie Instagram sul suo profilo ufficiale, la showgirl è rientrata nella sua città natale in macchina (poi in motorino), in compagnia del padre Mario, per una reunion familiare molto speciale. Nonna Elisabetta, madre di papà Mario, ha infatti spento ben 102 candeline. Per il suo compleanno è stata organizzata una grande festa: "Bacioni da me e dal mio papino… Dobbiamo ultimare le cose per la festa di questa sera. Ps sonno ne abbiamo? Assai".

Dopo aver girato il Sud Italia portando la musica italiana nelle piazze alla conduzione di Battiti Live lo scorso luglio, Elisabetta Gregoraci era partita per le vacanze, trascorse tra Grecia, Capri e la Sicilia. L’ex signora Briatore si trovava proprio a Ragusa, prima di partire alla volta della provincia di Catanzaro con il padre per andare a trovare (e festeggiare) nonna Elisabetta.

Al momento non si sa se il fidanzato Giulio Fratini si aggiungerà alla reunion familiare in onore dei 102 anni della nonna, ma potrebbe essersi fermato in Sicilia. Non si sa neanche se Nathan Falco Briatore, il figlio di Elisabetta Gregoraci che al momento si trova a Monaco dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna, raggiungerà la madre e la famiglia per questa occasione speciale.

Elisabetta, intanto, sta condividendo vari video dei compleanni passati della nonna, a tutti gli effetti "ultracentenaria". Sicuramente stasera arriveranno tante altre storie sulla grande festa in programma per l’incredibile traguardo dei 102 anni raggiunto da "nonna Elisabetta". Una serata di festa e anche un’occasione per stare con la famiglia, da sempre un punto di riferimento per Elisabetta Gregoraci, che è ora al lavoro sugli ultimi preparativi.

