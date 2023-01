Elisa Isoardi: il ritorno in pompa magna, anche grazie alla politica Si respira aria di novità e grandi cambiamenti in rete Rai, nuovi equilibri potrebbero prendere il sopravvento sui precedenti, a cominciare dalla conduzione di alcuni programmi

Vorrei dirti che… condotto da Elisa Isoardi, su Rai 2, non sta macinando sicuramente ottimi ascolti, anche se va detto che mantenere alta l’attenzione sul secondo canale ultimamente sembra essere un’impresa ardua per tutti. Nonostante questo, il suo programma sta comunque riscontrando critiche positive, con un format che convince con delle storie belle e ben raccontate, ma Elisa Isoardi potrebbe ben presto dire addio a Vorrei dirti che…, per approdare su lidi ben più appetibili.

L’indiscrezione

A sganciare la bomba sarebbero stati il settimanale Oggi e il sito Affaritaliani, che hanno comunicato l’imminente salto di qualità della conduttrice nei palinsesti della tv di stato, che porterebbe l’ex compagna di Matteo Salvini a sbarcare addirittura su Rai 1. Non solo, nonostante sia tutto da definire, sembrerebbe che la promozione la porterebbe a lavorare addirittura in un programma in prima serata. Che la Isoardi sia riuscita finalmente nel colpaccio che ogni conduttore in crescita vorrebbe per la propria carriera, dirigere un programma sul primo canale nella fascia oraria più ambita? Oltre a confermare l’indiscrezione sulla Isoardi, Affaritaliani ha fatto il punto della situazione in Rai, dove al momento tutto sembrerebbe fermo, e lasciando presagire quindi non si tratti di una mossa troppo brusca e immediata, ma il passaggio richiederà del tempo. Il giornalista Alberto Dandolo si è poi sbilanciato sulla questione scrivendo: "Dallo scorso settembre è tornata all’"ovile" conducendo un piccolo programma su Rai 2 nel primo pomeriggio della domenica che non rimarrà di certo nella memoria dei telespettatori. Con il nuovo corso politico la conduttrice piemontese ed ex compagna di Matteo Salvini ritornerà, dicono, ad avere un ruolo di primo piano nel palinsesto di Rai 1. Il prossimo anno sarà con ogni probabilità al timone di una nota trasmissione del fine settimana della rete ammiraglia".

Le passate esperienze

Dopo la battuta d’arresto post La prova del cuoco, e la partecipazione in qualità di concorrente a Ballando con le stelle e all’Isola dei Famosi, sembra quindi che tutto sia ormai pronto per il ritorno ufficiale della Isoardi in casa Rai. Dopo aver partecipato ad alcune trasmissioni di Alberto Matano e Bianca Berlinguer era riuscita ad inserirsi con un programma tutto suo sul secondo canale, che ben presto dovrà probabilmente lasciare.

