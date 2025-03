Elisa Isoardi: chi è il nuovo fidanzato Ernesto Iaccarino, lo chef star con impero di famiglia Stando alle ultime indiscrezioni la conduttrice piemontese avrebbe ritrovato l’amore al fianco del cuoco stellato e imprenditore classe 1970, erede di Alfonso

Elisa Isoardi ha ritrovato l’amore? Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice piemontese avrebbe iniziato una relazione con Ernesto Iaccarino, chef stellato e imprenditore. Ernesto è l’erede di nonno Alfonso Costanzo Iaccarino, fondatore di uno dei ristoranti più noti della costiera amalfitana e non solo. Al momento non ci sarebbero né conferme né smentite, ma il rumor è stato lanciato sia da Novella 2000 che La Repubblica. Scopriamo tutti i dettagli.

Elisa Isoardi, il nuovo fidanzato

La chiacchieratissima storia con Matteo Salvini è finita ormai più di sei anni fa; da allora, salvo una parentesi con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi è rimasta single, almeno ufficialmente. Dopo quasi cinque anni di relazione con il leader della Lega, infatti, la conduttrice piemontese si è tenuta lontana dalle luci dei riflettori del gossip, non trovando però grande fortuna nemmeno in tv dove – dopo la chiusura de La Prova del Cuoco – si è limitata ai reality (Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi) e alla sfortunata avventura alla guida di Vorrei dirti che.

Le cose, tuttavia, potrebbe essere cambiate. Stando a un’indiscrezione lanciata sia dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che da Eleonora Cozzelli su La Repubblica, infatti, Elisa Isoardi avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Ernesto Iaccarino, chef stellato e imprenditore. Dal momento che non ci sono né conferme né smentite a riguardo, per ora si tratterebbe di un rumor; la coppia, tuttavia, sarebbe stata vista insieme già più volte e le persone vicine ai due non avrebbe dubbi sullo scoccare di questa scintilla.

Chi è Ernesto Iaccarino

Classe 1970, Ernesto Iaccarino è uno chef e imprenditore, erede della famiglia alla guida del ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui due Golfi, fondato dal nonno Alfonso. Quest’ultimo ha dato vita a un vero e proprio impero, con imprese, ristoranti e hotel in giro per il moneto, dalla Nuova Zelanda al Canada fino agli Stati Uniti e Macao. Dopo essersi laureato in Economia e commercio alla Bocconi di Milano, Ernesto è entrato nel gruppo di famiglia ed è rientrato nella Costiera Amalfitana dove oggi è capo del locale storico, primo ristorante del Sud Italia ad avere ottenuto tre stelle Michelin (oggi sono due) nel quadriennio 1997-2001. Dopo vari lavori, infatti, Don Alfonso 1890 ha riaperto nel 2024 e continua a puntare soprattutto su prodotti locali di prima qualità, provenienti soprattutto dall’azienda agricola Pieracciole, un terreno di 8 ettari situato sulla Punta Campanella.

