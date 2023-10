È sempre mezzogiorno salta ancora: che succede ad Antonella Clerici La conduttrice è bloccata a letto con l'influenza, e non può prendere parte alla diretta del suo programma: ecco quando tornerà in onda.

Ancora un cambio di programmazione per È sempre mezzogiorno, il programma culinario in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 12. Nella giornata di ieri – lunedì 9 ottobre – la trasmissione condotta da Antonella Clerici si è fermata per lasciare spazio alle celebrazioni del 60esimo anniversario del disastro del Vajont. Ma non tornerà in onda nemmeno oggi, 10 ottobre: scopriamo perché.

È sempre mezzogiorno non va in onda: il motivo

Dopo un cambio di programmazione avvenuto nella giornata di ieri, È sempre mezzogiorno perde un altro appuntamento. Antonella Clerici avrebbe dovuto tornare in onda oggi, in seguito allo speciale dedicato al ricordo del disastro del Vajont alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così, però, non sarà: con un post pubblicato sulle sue pagine social, Clerici ha annunciato che anche oggi salta l’appuntamento con il suo show di Rai 1, a causa di un problema di salute. "Spero di rimettermi presto per È sempre mezzogiorno", si legge sui social, dove la conduttrice ha pubblicato una foto nella quale compare a letto, con un termometro e un telecomando accanto a sé. Antonella Clerici non ha fornito ulteriori spiegazioni riguardo il suo stato di salute, ma a giudicare dalla foto la situazione è piuttosto chiara: l’influenza la tiene bloccata a letto, e non le permette di tornare in diretta con il suo cooking show.

La preoccupazione dei fan per Antonella Clerici

A svelare la notizia è il blog di Davide Maggio, secondo il quale la diretta di È sempre mezzogiorno salterebbe soltanto oggi. Per fortuna, infatti, si tratterebbe di una semplice influenza per Antonella Clerici, che già da domani – mercoledì 11 ottobre – potrebbe tornare regolarmente in onda, sempre a partire dalle 11.55. Se da un lato Davide Maggio ha rivelato che il programma potrebbe tornare già da domani, sui social i fan si sono allarmati: nella foto, il termometro è accompagnato da un saturimetro, uno strumento che tutti abbiamo imparato a conoscere e utilizzare durante la pandemia; nei commenti sotto la foto sono infatti in molti a preoccuparsi per la conduttrice, che potrebbe aver contratto il Covid-19. Se così fosse, È sempre mezzogiorno non potrebbe certamente tornare in onda già da domani, ma per il momento nulla è ancora certo: non ci resta che attendere notizie da Antonella Clerici.

