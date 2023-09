Mara Venier, frecciatina su Domenica In: "Dovevo andare in pensione..." Sta per tornare il programma guidato dalla “zia” più conosciuta d’Italia, e il promo in onda manda già un messaggio molto chiaro da parte della conduttrice.

La domenica pomeriggio di Rai 1 tornerà ad ospitare l’appuntamento fisso con Domenica In a partire dal prossimo 17 settembre. Tra importanti novità e interviste esclusive, l’unica vera certezza è la presenza come conduttrice di Mara Venier, protagonista anche del promo attualmente in onda diventato virale in pochissimo tempo. Vediamo perché.

Domenica In torna il 17 settembre

Ebbene sì, per la felicità dei milioni di telespettatori affezionati al programma pomeridiano Domenica In, ci sono buone notizie: solo pochi giorni ancora e Mara Venier tornerà nelle case degli italiani con grandi novità. Dopo anni al timone del programma, anche in questa edizione la conduzione di zia Mara sarà una certezza. E a sottolineare la presenza della conduttrice arriva il primo spot ufficiale che in pochissimo tempo è diventato virale e ha scatenato l’ilarità di tutti i telespettatori. E, d’altronde, trattandosi di "zia" Mara non ci si poteva spettare niente di meno.

Lo spot virale con Mara Venier

Mara Venier è una garanzia non solo per la sua professionalità come conduttrice, dopo una carriera di grandi successi, ma anche per la sua innata e spontanea simpatia. E sono proprio queste le caratteristiche che la conduttrice ha mostrato anche nel primo spot del programma. Un promo ufficiale che ha molto divertito i telespettatori, nel quale la padrona di casa lancia una frecciata bella e buona agli haters che vorrebbero vederla in pensione e non ancora al timone del programma.

Nella promo si vede lo staff di Domenica In indaffarato insieme a Mara Venier nella ristrutturazione dell’intero studio, con tanto di t-shirt rossa, jeans e caschetto da lavoro giallo per zia Mara. "Stiamo lavorando, stiamo lavorando perché Domenica In torna il 17 settembre 2023", annuncia lo spot.

Ma è a questo punto che una voce fuori campo dice: "Ma non doveva andare in pensione? Che sta ancora qua?", riprendendo ciò che la Venier deve essersi sentita dire ormai molte volte. Ed ecco la pronta risposta della conduttrice che interviene affermando: "Effettivamente dovevo andare in pensione e invece sono ancora qua", per poi lasciare spazio alla canzone di Vasco Rossi Eh Già, che tutto lo studio si mette a ballare allegramente.

Insomma, Mara ha voluto chiarire fin da subito come stanno le cose: anche per quest’anno sarà la padrona di casa a Domenica In, e chi sperava fosse andata in pensione per non rivederla dovrà farsene una santa ragione. Lo spot è molto chiaro, e ora non rimane che attendere il 17 settembre per scoprire tutte le novità del programma.

