Mara Venier, la storia d'amore con Nicola Carraro: "Mi consideravano inadatta" La conduttrice e il marito si sono raccontati a cuore aperto, ricordando le difficoltà iniziali della loro storia: "Lui viene da una famiglia pazzesca".

Mara Venier è senza dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana, e per molti rappresenta un ideale di genuinità, semplicità e professionalità. Per i suoi fan, poi, la conduttrice è anche un esempio di cosa significhi il vero amore: la sua storia con Nicola Carraro dura ormai da 23 anni, e oggi i due coniugi si sono raccontati a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale hanno ripercorso i momenti più belli – ma anche i più difficili – della loro lunga relazione.

Mara Venier e Nicola Carraro raccontano il loro amore

Era il 2000 quando Mara Venier e Nicola Carraro si sono incontrati per la prima volta. Lei era già da tempo un nome affermato della televisione, lui un importante produttore cinematografico ed editore." Avevo sempre sentito parlare di questo Nicola, l’avevo idealizzato e quella sera mi ero messa tutta elegante. Volevo fare colpo. Quando l’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta: ‘Ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui", ha raccontato la conduttrice. Tra loro, infatti, c’erano non poche differenze rispetto alle famiglie di origine: quella di Mara Venier è una famiglia come tante, il padre faceva il fruttivendolo e i nonni si erano trasferiti dalla Puglia a Mestre per trovare fortuna; Carraro, invece, è il nipote di Angelo Rizzoli (fondatore dell’omonima casa editrice) e la sua è sempre stata una famiglia importante. "Lui viene da una famiglia pazzesca, io sono sempre stata anarchica, libera, indipendente, famiglia semplice. Volevo essere chiara", ha detto Venier. Per lei non è stato facile entrare a far parte di quel mondo: "Alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza". Ma lei non si è mai arresa, e ha affrontato faccia a faccia la madre del suo futuro marito: "Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro. Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse".

Quello che non è mai stato messo in dubbio è l’amore che lega Mara Venier e Nicola Carraro, sbocciato nel 2000 e reso ancora più forte dal matrimonio, celebrato nel 2006. La coppia non nega che, come in tutte e famiglie, ci siano momenti di difficoltà: "Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto". Venier ha poi ironizzato sulle differenze tra il suo carattere e quello del marito: "La verità è che quando io mi diverto molto, lui non si diverte. A me piace andare alle feste con tanto casino, divertirmi anche con gente improbabile, fare tardi. Lui non ama queste cose e diventa molto snob. E allora gli dico: quando fai il Rizzoli mi stai proprio antipatico".

