Tornano oggi su Rai 1 i due programmi più amati della domenica. Due nuovissime puntate per Domenica In e Da noi… A ruota libera, con le padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini a condurre le danze. In studio sfileranno ospiti di primo livello, provenienti dal mondo del cinema, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Tante le storie inedite, tra confessioni inaspettate e immancabili risate. Ecco tutte le anticipazioni.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Dopo il grande successo della prima puntata, Mara Venier ritorna oggi negli studi "Fabrizio Frizzi" con il secondo appuntamento stagionale di Domenica In. Sarà un pomeriggio imperdibile, con tanti nomi di livello provenienti dal mondo dello spettacolo. E stando alle ultime indiscrezioni, questa volta la "zia d’Italia" potrebbe aver fatto davvero il colpaccio.

Pare infatti che Fabrizio Corona sarà l’ospite di punta del pomeriggio. L’ex re dei paparazzi è reduce dal grande successo dell’intervista a "Belve" con Francesca Fagnani, e sarebbe già pronto a raccontarsi di nuovo nel salotto di Mara Venier. Lui stesso avrebbe confermato la sua presenza nel programma tramite i suoi canali social.

Oltre a Corona, oggi in studio a Domenica In arriverà anche Pamela Prati. La showgirl ritornerà davanti alle telecamere Rai dopo lo scandalo del fantomatico Mark Caltagirone, che era partito proprio dal salotto televisivo di Mara Venier. E poi ci sarà spazio anche per altri ospiti d’eccezione, come Memo Remigi, il comico Enrico Brignano, l’attrice Giulia Bevilacqua e Rocco Siffredi.

Da noi… A ruota libera, ospiti e anticipazioni

Nella puntata di oggi, in onda su Rai 1 dalle 17:20 circa, Francesca Fialdini ospiterà grandi volti del cinema e della musica italiana. Per primi arriveranno in studio i protagonisti della seconda stagione di "Cuori", ovvero Paolo Conticini, Daniele Pecci e Alessandro Tersigni. La serie, ambientata nella Torino degli anni ’60, è incentrata sulle vicissitudini dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette, e andrà in onda su Rai1 a partire da questa sera.

A "Da noi… A ruota libera" sarà poi ospite anche l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo, attualmente impegnata in una tournée teatrale con il musical "Cabaret", per la regia di Arturo Brachetti. E infine si racconteranno a Francesca Fialdini anche il regista e coreografo Luciano Cannito, e il vincitore di X Factor 2017 Lorenzo Licitra, al momento tra i protagonisti della nuova edizione di "Tale e Quale Show". Sarà una domenica pomeriggio davvero da non perdere.

Quando e dove vederli

Oggi, domenica 1 ottobre 2023, appuntamento alle 14 su Rai1 con Domenica In. A seguire poi, alle 17.20 circa, andrà in onda Da noi… a ruota libera. Entrambi i programmi saranno anche disponibili sulla piattaforma streaming di RaiPlay, sia in diretta che on demand.

