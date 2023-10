Domenica In e Da noi...A ruota libera: tutti gli ospiti del 22 ottobre Zucchero, Miriam Leone, Tosca D'Aquino, Veronica Pivetti e molti altri: ecco tutti i protagonisti delle interviste di Mara Venier e Francesca Fialdini.

Non sarebbe domenica senza l’appuntamento con i talk show pomeridiani di Rai 1: anche il 22 ottobre Mara Venier e Francesca Fialdini tornano in onda con Domenica In e Da noi…A ruota libera, con tante nuove ed emozionanti interviste. Scopriamo chi sono gli ospiti di questa settimana.

Gli ospiti di Domenica In

Si inizia, ovviamente, con Domenica In a partire dalle 14. Per questa nuova puntata, Mara Venier accoglie nel suo studio innanzitutto un grande nome della musica italiana: Zucchero. Il cantante – al secolo Adelmo Fornaciari – appare piuttosto raramente in tv, ma ha scelto il talk show di Rai 1 per intrattenere il pubblico nella consueta parentesi musicale. A partire da questa settimana, poi, Domenica In inaugura lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle, che debutta nella prima serata del 21 ottobre. Questa volta sono presenti i giudici Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, ma anche i concorrenti Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica. Tornando alla musica, spazio anche a Emma Marrone, che presenta il suo nuovo album Souvenir, e Paola Turci. Infine, ma non per importanza, una lunga intervista all’attrice Miriam Leone, che presto diventerà mamma, e che sta per debuttare su Disney+ con la serie I leoni di Sicilia, tratta dall’omonimo romanzo sulla saga della famiglia Florio.

Gli ospiti di Da noi…A ruota libera

Il testimone passa poi a Francesca Fialdini con il suo Da noi…A ruota libera. La sua prima ospite è Veronica Pivetti, che per l’occasione smette i panni di attrice per vestire quelli di scrittrice e presentare il suo nuovo libro, Rosa. A seguire Giovanni Floris, noto conduttore di DiMartedì su La7; anche lui presenta la sua ultima fatica letteraria, intitolata L’essenziale. Si passa poi a parlare delle grandi fiction di Rai 1, e in particolare de I Bastardi di Pizzofalcone, che da lunedì 23 ottobre tornano in prima serata con la quarta stagione. A parlarne è Tosca D’Aquino, tra i protagonisti della serie nei panni di Ottavia Calabrese. A chiudere la puntata un’intervista a Serena Bortone, la conduttrice che a partire da questa stagione ha lasciato il pomeriggio di Rai 1 (posto occupato ora da Caterina Balivo) per condurre Chesarà…, nuovo talk show in onda nel weekend di Rai 3.

Dove e quando vedere Domenica In e Da noi…A ruota libera

Domenica In e Da noi…A ruota libera vanno in onda, come di consueto, nella domenica pomeriggio di Rai 1. Si parte all 14 con il programma di Mara Venier, che prosegue fino alle 17.15. Successivamente, il testimone passa a Francesca Fialdini, dalle 17.20 alle 18.45. Come sempre, tutte le puntate sono disponibili anche in steraming e on demand su RaiPlay.

