Domenica In, Venier imbarazza Lauro: "Non le vuole far sapere". E Marcuzzi si diverte: "Non sono una suora" Nella puntata del 27 luglio, tanti piccoli spezzoni di altri Best Of con interviste di Achille Lauro, Alessia Marcuzzi e Patty Pravo: cosa è successo su Rai 1

Nella nuova puntata del Best Of di Domenica In, presentata da Mara Venier nel pomeriggio di domenica 27 luglio 2025 su Rai 1, vengono proposte per la terza volta le interviste di Achille Lauro, Alessia Marcuzzi, Tiziana Panella – in studio col marito Vittorio Emanuele Parsi -, Patty Pravo, Fausto Leali e tanti altri. Ecco cosa è successo a Domenica In o, meglio, nelle repliche dei Best Of andati in onda fino a questo momento.

Domenica In, puntata 27 luglio 2025: cosa è successo

Il primo ospite del Best Of è Achille Lauro. Il cantante, acclamato in studio dal pubblico, dice a Mara Venier: "Ne abbiamo fatte di scemenze, eh?". E poi aggiunge: "Anni difficili, ma anche tantissima crescita. Adesso è un momento magico, è tutto molto coerente con la mia vita: adesso c’è spazio per lasciare qualcosa di grande, ci sto provando". Del suo ultimo album, "Comuni Mortali", dice: "Tante storie diverse, ma siamo tutti simili, tutti vicini". Non manca un momento dedicato al racconto della madre, protagonista di uno dei brani contenuti nel disco: "E’ una donna dolcissima, è l’incarnazione del bene. Io sono stato fortunato perché avevo un punto di riferimento sano". Si passa alla passione per la musica: "Da bambino scrivevo canzoni, mi inventavo spettacoli… ero un bambino anche felice, momenti tristi e felici, ma cos’è la felicità? Oggi sono cresciuto, sono un uomo, ho trovato una mia serenità. E’ fondamentale conoscere entrambe le facce della medaglia".

Si prosegue con parole d’affetto per il suo enorme pubblico: "Nell’ultimo anno ho riflettuto sull’importanza delle canzoni, per me la musica è qualcosa di condiviso e così ho coinvolto il pubblico (parla anche dello spettacolo in Piazza di Spagna tra la gente, ndr). Si è creato un rapporto importante, è un pubblico che dà valore alla musica, a volte rimango sorpreso dell’amore che ricevo, non scontato e mai banale. Incredibile tutto quello che mi è tornato indietro". E Mara Venier commenta: "Ti meriti tutto. Ci sono tante cose che tu non vuoi far sapere, ma devo dire che poche volte ho incontrato artisti generosi come Lauro, sono una testimone".

Alessia Marcuzzi a Domenica In

Seconda ospite del Best Of è Alessia Marcuzzi. L’attrice e conduttrice parla del suo amore adolescenziale per Luis Miguel: "Dormivo con la sua foto sotto il cuscino, ero pazza di lui. Ricordo che tagliavo le foto con la sua ragazza, ero molto gelosa. Eliminavo lei e tenevo la foto sotto il cuscino". Non manca un commento sulla situazione sentimentale attuale: "Sono stata molto innamorata, ma in questo momento sto bene così. Ho tanti amici, mi sto godendo un po’ di tempo per me. Da sola non sono stata mai, avevo anche ansia di restare sola. Quando sei giovane hai voglia di sentirti innamorata, di avere un compagno di vita. Adesso non sono una suora, ma scelgo di stare da sola. Gli amici sono preziosissimi per me, sono un regalo della vita, sono famiglia. Ci sono amici recenti che mi sono stati vicino nei momenti più difficili. Poi ci sono quelli di quando ero piccola che non mi hanno mai abbandonato ed è importantissimo perché vuol dire che quest’amicizia l’abbiamo coltivata con tanta dedizione".

Mara Venier si ricorda una telefonata in cui Alessia Marcuzzi le aveva detto "mi fermo, ho bisogno di ritrovarmi" e lei racconta: "Ho cominciato a 17 anni questo lavoro, avevo bisogno di fermarmi e capire quale fosse la cosa giusta per me. Non ero più sicura di essere in grado di fare i reality. Poi, se tu sai che economicamente hai la possibilità di fermarti, dici ‘bene, le mie attività di imprenditrice mi permettono di farlo’. Avevo la sicurezza di poter gestire la famiglia. Non avevo voglia di stare in video: sai che io sto anche tanto bene nella mia casetta". La Marcuzzi parla delle critiche ricevute dopo aver co-condotto Sanremo 2025, dicendo che ciò che più ha trovato ‘prepotente’ e che le è dispiaciuto è il fatto che sui social scrivessero che sembrava ‘drogata‘, ‘un’ubriacona‘: "Mia figlia ha 13 anni e legge queste cose", e poi spiega: "Mi è dispiaciuto perché non è la verità. Sono scanzonata, posso piacere o non piacere, ma non mi sono mai drogata in vita mia, né ho mai fumato. Io accetto tutte le critiche costruttive".

Dei figli, infine, dice: "Sono la mia forza. Mi fanno anche arrabbiare molto, ma sono il mio mondo e sono felice di averli accanto. Non c’è bisogno di essere per forza madri per capire di cosa sto parlando, si può essere madri in qualsiasi forma. I figli ti completano". La Venier conclude dicendo che "I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa".

Tiziana Panella e il marito Vittorio Emanuele Parsi a Domenica In

Tiziana Panella racconta del periodo più buio della sua vita dovuto all’improvviso malore del marito Vittorio Emanuele Parsi. La donna svela che pensava si trattasse di uno scherzo organizzato da quest’ultimo insieme all’amico che l’aveva chiamata per dirle che il marito era in ospedale e la situazione era drammatica: "Lui ha questo modo di essere per cui fa degli scherzi completamente stupidi. Un giorno mi chiamò poco prima della messa in onda, ero in camerino e mi disse: ‘Sono in pronto soccorso, credo il cuore’…Quindi, quando mi chiamò questo suo amico gentilissimo che la prende alla lontana, pensai subito ad uno scherzo: ‘Guarda, dì a Vittorio che non ci casco’ gli risposi e poi attaccai il telefono, pensando che fosse uno scherzo. Ho capito che non era così quando per diverse ore non mi ha più risposto… Poi mi ha chiamato la dottoressa che mi parlò di una situazione drammatica, che sarebbe morto se non si fosse operato e che comunque era un intervento particolarmente rischioso". Subito dopo aggiunge: "Ci siamo salutati, anzi, ci siamo rassicurati… Sono quei momenti che ti portano in uno spazio nuovo in cui il tempo ha una dimensione diversa, scorre velocissimo, e pensi solo a concentrarti e io pensavo solo a fare in modo che lui tornasse da me".

Patty Pravo a Domenica In

Patty Pravo entra nello studio di Domenica In per raccontarsi tra vita privata e carriera. La cantante ammette che quando si rivede in video da giovane, si fa tenerezza: "Ero sfrontata, libera come una farfalla, non ho mai detto una cosa così carina su me stessa. Vivere una vita piena ha un prezzo, ma abbiamo vissuto una vita piena di tutto, non ci siamo fatte mancare nulla io e te", e la conduttrice conferma: "Assolutamente, possiamo vivere di rendita!". Poi racconta il momento in cui ha scelto di prendersi una pausa dalla musica: "Tutto serve nella vita, c’è il successo ma anche le discese. Se non ami il pubblico, la tua vita, il tuo cantare e il tuo essere… C’è stato un momento in cui ho avuto bisogno di allontanarmi per trovare un po’ di pace, di prendere una boccata d’aria prima a Los Angeles e poi a San Francisco, avevo lavorato senza sosta per 11 anni fino a Pensiero stupendo. Ogni tanto ho bisogno di fuggire, anzi no, semplicemente me ne vado. Ho bisogno di viaggiare".

Fausto Leali a Domenica In

Fausto Leali, che quest’anno ha compiuto 80 anni, racconta qualche dettaglio in più sulla sua famiglia: "Vengo da una famiglia poverissima ma non mi sembra di aver sofferto più di tanto. Ogni venerdì il capo dell’orchestra mi portava in posta per mandare i soldi ai miei genitori. Mi pagavano 3 mila lire al giorno, non era male al tempo. Mia madre mi ha dato l’imput per iniziare a fare musica. Ho capito che questa era la mia strada grazie alla radio, perché nel dopoguerra c’era solo quella. Ascoltavo Claudio Villa e canticchiavo. Sentendomi intonare bene i brani e andare a tempo, mia madre capì che ero predestinato a fare questo lavoro".

Poi entra in studio la moglie Germana Schena e scopriamo che i due hanno iniziato a lavorare insieme nel 2001 e sono uniti da ben 17 anni. Dopo un breve periodo in cui ha lavorato come corista per Leali, lei scopre di essere incinta dell’ex compagno e quindi lascia la band per un anno. "Non era mio il bimbo", chiarisce Leali. "Questo l’avevo capito, altrimenti mica andava via!", ribatte la Venier divertita. Poi il racconto dell’inizio della relazione: "Noi ci siamo innamorati molto dopo, il destino ci ha uniti di nuovo dopo che ha lasciato il gruppo. Ho iniziato a guardarla con occhi diversi quando il rapporto con la mia compagna già scricchiolava e ci siamo separati. Dopo un po’, ho cominciato a corteggiarla. Quando è arrivato il momento giusto e ho capito che anche lei era innamorata di me, abbiamo fatto il passo" chiarisce Fausto Leali.

La moglie spiega che ormai conosce il marito sotto ogni punto di vista, anche quello dell’amicizia, e la Venier dice: "Ormai non vi lasciate più", e Leali, scherzando, risponde: "A me non conviene proprio farlo!". Infine, parlando dei suoi 4 figli e della famiglia allargata costruita con Germana (che ha un figlio nato da una relazione precedente di nome Andrea), ricorda: "Sono diventato per la prima volta papà a 25 anni".

