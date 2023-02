Doc – Nelle tue mani negli USA: Fox farà il remake statunitense Matthew McConaughey doveva avere il ruolo di Luca Argentero, poi la scelta di una protagonista donna: i diritti erano stati comprati da Sony Pictures Television

Doc – Nelle tue mani sbarca negli USA. La serie Rai dominatrice di ascolti negli ultimi anni avrà infatti un remake a stelle e strisce: a realizzarlo sarà la Fox. Il dottor Fanti, primario di medicina interna e protagonista della fiction interpretato da Luca Argentero, avrà quindi un "cugino" americano. Come riportato da Deadline, la produzione aveva inizialmente pensato nientemeno che a Matthew McConaughey per la parte, poi la scelta di virare su un protagonista femminile: la dottoressa Amy Elias.

Il remake USA di Doc – Nelle tue mani

È stato Michael Thorn, il presidente della programmazione Fox, a svelare a Deadline i lavori in corso della produzione su due nuove serie, una delle quali sarà proprio impostata seguendo la fiction realizzata da Lux Vide e Rai, Doc – Nelle tue mani, successo incontrastato in Italia con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. L’eredità di quest’ultimo, come detto, non verrà raccolta da Matthew McConaughey (Oscar al miglior attore 2014). L’idea è stata scartata (per McConaughey si parla addirittura di una carriera politica, direzione Casa Bianca) dal momento che si è optato per una protagonista donna. Non si sa ancora chi sarà a interpretare la dottoressa Amy Elias, ma la narrazione dovrebbe essere la stessa, con il primario di medicina interna che, in seguito a un incidente, perde la memoria e viene riportato mentalmente a otto anni prima. Andrea Fanti (e in questo caso Amy Elias) prendono spunto da una vicenda reale, ispirandosi alla storia del dottore Pierdante Piccioni, medico che perse la memoria di 12 anni, ancora oggi impegnato nell’ospedale di Lodi.

