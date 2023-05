Diletta Leotta, il regalo di Karius per la Festa della Mamma Il volto di DAZN avrà una bambina dal portiere tedesco ad agosto: il colpo di fulmine a fine 2022 in un ristorante a Parigi, dove si sono visti per la prima volta

Fonte: Instagram

Diletta Leotta sarà mamma tra qualche mese (il parto è previsto ad agosto) ma già da ora sta vivendo tutte le emozioni tipiche di chi si avvicina al lieto evento. Almeno per ora lei e il fidanzato, Loris Karius, vivono una relazione a distanza a causa degli impegni lavorativi di lui, ma non appena ne hanno la possibilità fanno il possibile per stare insieme, oltre a concedersi qualche momento all’insegna del romanticismo.

Il portiere ha così voluto fare un regalo speciale al volto di DAZN in occasione della Festa della Mamma, ricorrenza che quest’anno lei vive evidentemente in modo speciale. Come ha mostrato lei stessa, il tedesco si è presentato a casa sua con due grandi mazzi di rose, uno rosso per lei, e uno bianco per la mamma della fidanzata, Ofelia.

E’ stata lei stessa a mostrarlo con un post su Instagram mettendo a corredo la didascalia: "Auguri a tutte le mamme e alle future mamme".

La bella Diletta non vede l’ora di poter stringere la sua bambina tra le braccia ed è sempre più innamorata, rispedendo al mittente le critiche di chi è convinto che i due abbiano bruciato le tappe (si sono conosciuti a ottobre-novembre 2022): "Ogni giorno scopro una cosa nuova. È un periodo molto bello della mia vita. Sono anche più sensibile, mi emoziono spesso" – ha detto alla giornalista Cristina Fantoni, in occasione della sua presenza alla Milano Fashion Week.

Almeno per ora la coppia sta discutendo per un motivo particolare: il nome da dare alla bimba. "È una grande diatriba, ma lo troveremo presto".

La siciliana non si era mai sbottonata su come abbia conosciuto Karius, ma questa volta ha voluto dare qualche dettaglio in più: "Ero in un ristorante a Parigi con le amiche. Entra lui e dico, "ecco ragazze, è appena entrato l’uomo della mia vita – ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ho avuto ragione. Ogni tanto ne parliamo ancora. Tra l’altro, dentro il locale, non l’avevo riconosciuto".

La presentatrice si augura però di poter avere più vicino il compagno, ma questo potrebbe accadere solo se venisse a giocare in Italia. "Sarebbe sicuramente più comodo. Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me, magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria. Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Egoisticamente lo vorrei, ma al tempo stesso gli auguro il meglio per la sua carriera. Parliamo di un ragazzo che ha saputo sempre rialzarsi" – ha concluso.

