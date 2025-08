Delitto di Garlasco, i tre puntini sul corpo di Chiara: la pista massonica e la bordata di Selvaggia Lucarelli La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle si è scagliata contro il direttore di Giallo per avere rilanciato nuovamente l’ipotesi massoneria

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Selvaggia Lucarelli non ci sta. Il dibattito intorno al delitto di Garlasco non si ferma e le nuove ipotesi sembrano non conoscere fine. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha criticato duramente Albina Perri, direttore di Giallo, per avere rilanciato la pista massonica. Secondo Perri, infatti, ci sarebbero delle tracce sul corpo di Chiara che farebbero pensare a un’associazione di fratellanza. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: spunta di nuovo l’ipotesi massonica

"Tre puntini sulla coscia di Chiara, tre puntini di sangue apparentemente senza senso davanti al divano. Lo sapete chi usa i tre puntini? I massoni. Va la butto lì" ha scritto lo scorso lunedì il direttore del settimanale Giallo, Albina Perri, sul suo profilo Facebook. "Spesso i Liberi Muratori sono detti ‘Fratelli tre puntini’ e vengono così chiamati sia in senso scherzoso sia denigratorio da parte dei detrattori della Massoneria. Ma si può affermare per certo che la definizione non è sbagliata e che, nel suo senso letterale, è neutra e corretta in quanto molti degli scritti e manoscritti dei massoni latini sono affollati di tre puntini in forma di triangolo o disposti orizzontalmente".

Perri non solo ha rilanciato l’ipotesi della pista legata alla massoneria sui social e sull’ultimo numero di Giallo (tornato a parlare del Santuario della Bozzola) per poi rivendicare gli sforzi del suo settimanale nel fare chiarezza sull’omicidio di Chiara Poggi: "La cosa strana di questo caso è che la foto dei puntini sulla coscia di Chiara l’abbiamo pubblicata noi su Giallo per la prima volta dopo 18 anni, mai saputo prima che ci fossero, i tagli sulle palpebre li ha fatti notare Gianluca Spina per la prima volta dopo 18 anni (e vi giuro che ci sono davvero). Perché elementi così importanti non sono mai emersi prima?".

L’attacco di Selvaggia Luceralli: cosa ha detto

Sempre attenta agli ultimi sviluppi sul caso Garlasco, Selvaggia Lucarelli è tornata a criticare apertamente Albina Perri. Soltanto poche settimine fa la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle aveva attaccato il direttore di Giallo per avere riportato la versione di una sensitiva sull’omicidio di Chiara Poggi ("Dirige un giornale" aveva scherzato). Nella giornata di oggi Selvaggia è tornata a punzecchiare Albina Perri, condividendo le sue parole sulla nuova presunta pista massonica e ironizzando: "Ricordo sempre che dirige un giornale".

