Dayane Mello si scaglia contro Giulia Salemi: "Schifata dal suo comportamento" Sembra che l'amicizia tra le due ex gieffine sia giunta al capolinea: la modella brasiliana ha accusato l'influencer di essersi comportata in modo scorretto.

Nonostante siamo trascorsi ormai due anni e mezzo dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia continuano a tenere banco con le loro storie d’amore, ma anche con i drama che quotidianamente coinvolgono qualcuno di loro. L’ultimo, in ordine di tempo, ha come protagoniste Dayane Mello e Giulia Salemi, entrambe concorrenti di quell’edizione, che sono uscite dal reality più unite che mai. Ora, però, pare che la loro amicizia sia arrivata al capolinea.

Dayane Mello contro Giulia Salemi

Ormai lo abbiamo capito: le amicizie e gli amori che nascono tra le mura della casa del Grande Fratello sono sempre messe a dura prova da liti, discussioni e incomprensioni, e Dayane Mello lo sa bene. La modella aveva infatti stretto numerose amicizie nel corso del reality show, ma ora – come racconta lei stessa sui social – le sta perdendo una ad una a causa di comportamenti che, a suo dire, dimostrano come le persone che credeva amiche non lo fossero realmente. Dopo aver interrotto ogni rapporto con Rosalinda Cannavò, con la quale nella casa aveva stretto l’amicizia più profonda, e Sonia Lorenzini (oltre a Soleil Sorge ed Helena Prestes, con le quali però non ha condiviso l’esperienza del reality), questa volta Dayane Mello se l’è presa con Giulia Salemi. La modella e influencer brasiliana ha infatti condiviso sulle sue pagine social un video sfogo, nel quale racconta di aver smesso di seguire su Instagram diverse persone che credeva fossero sue amiche e invece le hanno voltato le spalle.

L’ultima sarebbe proprio Giulia Salemi, ex vippona e poi inviata social del Grande Fratello Vip, che secondo il racconto di Dayane Mello si sarebbe comportata in modo scorretto nei suoi confronti, facendo addirittura finta di non conoscerla. "Ho visto che già vi siete accorti che ho escluso un po’ di gente dal mio Instagram. Io do una chance, tira la corda, tira la corda, tira la corda, cerco sempre di riprendere i rapporti, quei rapporti che sono un po’ persi. Cerco sempre di dare valore a queste persone per poi trovarti nella stessa festa e dici: "Ciao!" e quella persona scatta via perché magari la tua presenza può dare fastidio. O magari può mettere nell’ombra il loro personaggio, semplicemente per invidia della tua luce, di quello che sei. Ragazze veramente, fate schifo. Tante fanno schifo, schifo. Io sono schifata", ha detto Mello nel video pubblicato su Instagram. Sebbene non l’abbia nominata direttamente, i suoi follower hanno immediatamente capito che si tratta di Giulia Salemi, e l’ipotesi più accreditata è quella secondo cui il "fattaccio" sarebbe avvenuto durante un evento della Milano Fashion Week.

