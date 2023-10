Dayane Mello stende l'ex amica Giulia Salemi: "Mondo fake da diva" Amicizia finita tra le due ex gieffine. La fidanzata di Pretelli sarebbe troppo legata alle apparenze e all'immagine secondo la modella brasiliana, ormai stanca di lei

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Già da settembre si discuteva del fatto che le due amiche per la pelle, Giulia Salemi e Dayane Mello, fossero ormai ai ferri corti. Le voci cominciarono a diffondersi quando Salemi incontrò Mello ad una sfilata, non disturbandosi di salutarla, e per questo la ragazza si sarebbe legata al dito la cosa, postando un messaggio che riportava: "Io dò una chance, cerco sempre di prendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone…E poi? Li trovi nella foresta, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? Sono schifata. Fanno schifo". Ovviamente tutti avevano collegato il testo a quanto successo prima con l’ex amica. Sembra però che le cose non si siano per niente risolte, anzi, la modella, intervista, ha commentato senza remore quanto successo con la conduttrice.

Le parole dure di Dayane Mello contro la Salemi

È stato necessario l’intervento di Novella 2000 per far sbottonare la giovane brasiliana, che durante un’intervista al settimanale ha spiegato i motivi che l’hanno portata a scrivere la parola fine all’amicizia con Giulia: "Non le porto rancore. Si è creata questo mondo un po’ fake della diva, perciò cerca di rendergli onore come meglio può. Io dismetto i panni del personaggio, almeno con gli amici, lei è più orientata all’ostentazione. Con Giulia ci si fa la foto solo per condividerla sui social, o se ci si vede si avvisano i paparazzi. Ha senso? In un anno lei si sarà fatta sentire non più di due, tre volte. È inevitabile, a un certo punto si mette in dubbio il valore dell’amicizia. Meglio allontanarsi, la vita reale è un’altra cosa".

La vita privata della modella, senza Giulia

Poi il discorso si è spostato maggiormente su come stia procedendo ora la vita di Dayane Mello, non più amica di Salemi. A riguarda la giovane si è soffermata anche sul suo essere attualmente single: "Non ne soffro. Mi diverto e per ora va bene così. Accetterò di legarmi solo a qualcuno per cui ne valga davvero la pena. Ho dovuto superare il lutto di mio fratello, che mi ha spinto a chiudermi al mondo. Ma ora sono tornata a vivere e voglio farlo con spensieratezza. C’è stata solo una persona negli ultimi anni per la quale ho provato qualcosa di simile all’amore, ma quando mi sono accorta di poterli legare ho fatto mille passi indietro. Non era il treno giusto". Il riferimento è all’attuale compagno di Giulia De Lellis: l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta.

